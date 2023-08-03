卡努颱風來襲資金調度受影響？　票交所：退票從寬處理

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一、凡支票存款戶於8月3日、4日所發生之存款不足退票，若分別於次一個營業日，經重提付訖、清償贖回或提存備付申請註記者，一律不列紀錄（包括補票紀錄），並免收手續費。惟支票存款戶於原退票據重提付訖前提取備付款者，則該退票將會再列入紀錄。
二、支票存款戶因本次颱風遭受災害，致影響其票款清償能力者，得檢具證明文件向辦理退票之金融業者申請核轉當地票據交換所辦理重大災害之註記，經辦妥註記者，自災害發生之日起算六個月內所發生之存款不足退票，暫不因各該退票達三張而通報為拒絕往來戶，且於該期間內辦妥清償贖回、提存備付或重提付訖之註記者，其退票紀錄不對外提供查詢。
三、如8月3日以後仍受颱風影響，致部分地區停止上班，將比照上述因應措施辦理。
重提付訖：指持票人重新提示原退票據，並於支票存款戶之支存帳戶或其他應付款帳戶內付訖。
清償贖回：指支票存款戶向持票人以清償票款等方式贖回票據及退票理由單。
提存備付：指支票存款戶於退票後申請將票款列收其他應付款帳備付。
註記：指支票存款戶如有退票紀錄、重提付訖、清償贖回、提存備付或其他涉及其票據信用之事實時，由本所予以註明。
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