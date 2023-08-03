被封「地表最帥市長」 蔣萬安曝明天是否續放颱風假關鍵考量
中度颱風「卡努」來襲，北北基三縣市昨日晚間齊聲宣布今（3）日停班停課嚴陣以待，台北市長蔣萬安更被封為「地表最帥市長」。蔣萬安今日強調北北基是共同生活圈，所以放假與否是綜合考量，他也提醒今天下午開始台北市風雨會更加明顯，呼籲市民務必注意。至於明天是否有機會續放颱風假？蔣萬安說，會依照氣象團隊回報來做決策。
記者呂炯昌／台北報導
蔣萬安今日一早就赴台北市災害應變中心，主持卡努颱風工作會報，會後接受媒體聯訪，被問到宣布放假後被網友封為「地表最帥市長」。蔣萬安聽到「地表最帥市長」笑得靦腆，他強調北北基是共同生活圈，所以放假與否是綜合考量。
媒體詢問昨晚宣布停班停課後，台北市KTV包廂瞬間都被訂滿，蔣萬安回應說，根據氣象團隊預測，今天下午到傍晚開始雨勢會變大，入夜後風勢也會變強，尤其山區陣風可能會到11級，是影響台北市比較大的時段，他提醒民眾要小心留意，也請北市府各局處加強各方面整備，以市民安全為優先考量。
至於明天是否有機會繼續放颱風假？蔣萬安說，這部分會持續關注，並依氣象團隊回報的預測情形做決定。
桃園市長張善政認為未達放假標準，未宣布桃園放颱風假而被罵爆，媒體問到他與張善政誰比較帥？蔣萬安乾笑5秒後表示，「都很帥、都很帥」。