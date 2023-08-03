遇卡努颱風美食展如期？大會回應　必搶優惠「餐券55折住宿22折」

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一、若台北市政府宣布當日停班，即停止當天展覽活動。為保護參展單位權利，仍採取維持四天展出，以展覽時間順延1日方式辦理，如颱風遇展出第一日8/4(五)，則展出時間延後為8月5日(六)-8月8日(二)。
二、大會舞台活動如遇停班日為8月4日(五)，則開幕典禮取消辦理，8月4日(五)之大會舞台活動調整至8月7日(一)辦理，原8月7日(一)活動調整至8月8日(二)辦理。
📌2023台灣美食展必買餐券、住宿券
📍晶華酒店
餐券：栢麗廳自助餐有各式組合，包含下午茶、午晚餐等都有雙人、四人等各式套票，其中最大折扣為《栢麗廳平日午餐四人優惠折扣券》，售價4,199元，還享買10張加贈1張雙人平日午餐招待券，即最低折扣約6.1折。
住宿券：最殺折扣為2.2折的「雲天露臺．買一送一」方案，入住17坪寬闊舒適的雲天露臺客房兩晚僅需9,888元。
📍天成飯店集團
餐券：台北花園大酒店饗聚廚房自助餐則有平日自助午晚餐或假日下午茶套券一套5張3,900元，下殺7.9折。花園thai thai商業套餐券一套5張2,000元，享受平均每客400元的超值優惠。PRIME ONE牛排館推出平日商業午餐券一套5張5,000元，以7.7折即可享受每客價值1,298元的商業午餐。天成世貿國際會館翠庭中餐廳於旅展期間推出粵式港點兌換套券，售價每張700元，每張券可任選六款招牌港點，總價值1,160元+10%，等於下殺到5.5折。
住宿券：集結天成飯店集團旗下六館，聯合推出超優惠聯合住宿券最低2.2折起，平日聯合住宿券六館擇一住宿。
📍大倉久和大飯店
餐券：歐風館自助餐廳推出「平假日自助下午茶單人券（750元/張）」、「平日自助午餐單人券（1,100元/張）」，再享同品項餐券買10張送1張優惠。
住宿券：菁英客房住宿券每張4,599元，雙人入住菁英客房一晚，盡享極致舒適的住宿氛圍，更包含歐風館自助式早餐2客，約是2.6折優惠。
📍六福旅遊集團
餐券：「六福萬怡+一禮烘焙美食通用餐券套票組(10張/套)」每套5,500元，一券在手即可品嚐敘日、粵亮、大廳酒吧三大餐廳以及一禮烘焙法式手感烘焙，約62折起優惠。「粵亮廣式料理四人鴨合宴」展場限定優惠51折，售價4,999元。六福萬怡酒店「敘日全日餐廳平日暢饗券」原價1,518元，特價1,150元，若一次買5張為5,750元，再送1張假日下午茶券，相當於6.7折。
住宿券：關西六福莊限定快閃販售「樂農遊住房專案」9,780元，美食展限定升等剛果綠地客房，4折入住一晚、加贈早餐2客、客家風味料理2客。
📍圓山大飯店
餐券：台北圓山「平假日金龍廳片皮鴨四人分饗餐」，下殺5.7折，每張只要4,980元。
住宿券：北高「平日聯合住宿通用券」單張售價3,300元，購買1本5張售價15,000元，超值優惠3.1折起，依使用張數入住不同房型。高雄圓山住宿券「平日市景親子客房住宿券」，優惠2.7折，售價3,980元，含2大2小4客早餐，珍珠奶茶、冷泡茶與爆米花各2杯。另有「平日市景客房住宿券」每張含早餐2客，售價3,190元。
📍富士大飯店
與「牛五蔵」聯合推出一泊二食，入住豪華雙人客房、享用價值2,680元的牛五蔵雙人套餐，限量優惠5.5折起。
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