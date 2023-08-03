與北北基不同步！桃園未放颱風假　張善政「壓力很大」親曝2原因

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張善政上午出席市政活動前受訪表示，昨日他受訪時表達「原則上希望基北北桃四市同步做法」， 但並非是唯一的考量，仍須考量桃園市實際上的風雨狀況，由於氣象局昨日傍晚預測今日桃園風雨距離停班停課標準仍有一段距離，卡努颱風其實並沒有登陸，是個擦邊球，擦北海岸而過，對雙北及桃園的影響不一樣，加上依據氣象局預報未達停班課標準，權衡此兩原則下，按照科學依據決議正常上班上課。
面對市民不滿沒放颱風假，張善政坦言確實有壓力，但看看過去很多颱風記錄，很多縣市做的決定，要不就是停班課結果好天氣，或者正常上班課但天氣不好，「任何一個縣市首長做這種決定，我想心裡面都是相當大的壓力，這是一個難免的現象。」
張善政說，很慶幸至少從昨日深夜到今早，桃園市的風雨不明顯，希望這樣的天候狀況持續，能夠真的如氣象預報桃園今天的風雨未達停班課標準，讓市民生活不要受到太大干擾。
針對住在雙北但工作點在桃園的通勤族，張善政表示，因為雙北已經停班課，他們不一定要來桃園上班，是有依據可以不來桃園上班的，建議民眾可衡量自身安全做最好的決定。至於還是有網友期待下午會有變化可能宣布停班課？張善政說，要再看看，但還是以氣象預報為主，至少今天不會有達到停班課標準，「一切依照氣象預報為主」。
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