卡努來了！北北基宜停班　哪些人有颱風假、加班費補休一次看

與北北基不同步！桃園未放颱風假　張善政「壓力很大」親曝2原因

▲張善政表示，昨日他受訪時也表達「原則上希望基北北桃四市同步做法」， 但並非是唯一的考量，仍須考量桃園市實際上的風雨狀況（圖／記者李春台攝，2023.08.03）
▲張善政表示，昨日他受訪時也表達「原則上希望基北北桃四市同步做法」， 但並非是唯一的考量，仍須考量桃園市實際上的風雨狀況（圖／記者李春台攝，2023.08.03）

記者李春台／桃園報導

卡努颱風來襲，桃園市政府昨晚宣布今日正常上班課，未與基北北同步放颱風假，引起大批桃園市民不滿，市長張善政臉書被網友留言灌爆質問「說好的同步呢？」張善政今（3）日早上受訪表示，尊重網友各種意見，不過他也解釋，依據氣象預報及颱風實際狀況對雙北和桃園影響不同，按照科學依據決議正常上班上課，雖然決策壓力大，但也慶幸今天桃園的風雨不明顯，至於下午是否會停班課，張說還是要以氣象預報為主再做決定

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中央氣象局2日晚間陸上警報，基北北共同決策今日停班停課，但桃園市因未達停班課標準，今日正常上班上課，消息一出，市長張善政臉書被不滿網友灌爆，短短一小時就湧入破萬則留言，有人質疑「說好的基北北桃同步呢？」也有人從昨晚「10點再給一次機會」等到今早還在期待會宣布停班課。

張善政上午出席市政活動前受訪表示，昨日他受訪時表達「原則上希望基北北桃四市同步做法」， 但並非是唯一的考量，仍須考量桃園市實際上的風雨狀況，由於氣象局昨日傍晚預測今日桃園風雨距離停班停課標準仍有一段距離，卡努颱風其實並沒有登陸，是個擦邊球，擦北海岸而過，對雙北及桃園的影響不一樣，加上依據氣象局預報未達停班課標準，權衡此兩原則下，按照科學依據決議正常上班上課。

面對市民不滿沒放颱風假，張善政坦言確實有壓力，但看看過去很多颱風記錄，很多縣市做的決定，要不就是停班課結果好天氣，或者正常上班課但天氣不好，「任何一個縣市首長做這種決定，我想心裡面都是相當大的壓力，這是一個難免的現象。」

張善政說，很慶幸至少從昨日深夜到今早，桃園市的風雨不明顯，希望這樣的天候狀況持續，能夠真的如氣象預報桃園今天的風雨未達停班課標準，讓市民生活不要受到太大干擾。

針對住在雙北但工作點在桃園的通勤族，張善政表示，因為雙北已經停班課，他們不一定要來桃園上班，是有依據可以不來桃園上班的，建議民眾可衡量自身安全做最好的決定。至於還是有網友期待下午會有變化可能宣布停班課？張善政說，要再看看，但還是以氣象預報為主，至少今天不會有達到停班課標準，「一切依照氣象預報為主」。

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