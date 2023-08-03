BLACKPINK智秀男友安普賢是188公分男模！曾暗戀過宋慧喬
韓國女子天團BLACKPINK的28歲成員Jisoo（金智秀），今（3）日驚曝新戀情，招認與演員安普賢現正熱戀中，目前處於逐漸了解對方的階段，而這位被BLACKPINK粉絲羨慕不已的幸運兒安普賢，現年35歲，是身高188公分的演員、模特兒，擁有高䠷、結實的好身材。不過，他私下是個性害羞的暖男，坦承拍攝《太陽的後裔》時曾經暗戀過女神宋慧喬半年。
記者江芷稜/綜合報導
安普賢體能優異，國中就被推薦成為拳擊選手，接連參加比賽獲獎，順利進入體育高中，代表釜山市參加過全國大賽，榮獲金牌殊榮，實力相當出眾。不過因練習拳擊經常受傷，手指骨頭斷裂，讓父母相當擔心，孝順的他因此中斷拳擊生涯，轉行朝向模特兒、演員發展，與金宇彬、EXO世勳等人成了好友。
體育生涯中斷，安普賢依舊維持運動好習慣，透過重量訓練維持體態，結實的二頭肌、腹肌吸引不少迷妹，演出《太陽的後裔》、《梨泰院》後他逐漸嶄露頭角，並以《由美的細胞小將》獲得APAN Star Awards的男子優秀演技獎。他因為體育生身分從小住在宿舍，對於家務事非常拿手，外出露營、下廚做料理、騎單車、攝影都難不倒他，在綜藝節目《我獨自生活》裡展現貼心個性超圈粉，被封為國民理想型老公。
安普賢被問到理想女友類型，他偏好孝順、會做菜、個性果斷的女生，覺得這樣很有魅力，感情上非常純情，遇到喜歡的女生會害羞，「沒辦法直視對方的眼睛」，當初拍攝《太陽的後裔》時就被女神宋慧喬電到，偷偷暗戀對方半年，這次他與BLACKPINK智秀戀情曝光，媒體透露他為配合女友忙碌的工作，約會時間只能挑對方有空的時候，私下是一枚貼心暖男。