卡努颱風攪局！侯友宜原訂與雙北立委便當會 只好喊卡
國民黨總統參選人侯友宜自被提名以來，持續被鴻海創辦人郭台銘是否獨立參選影響選情，國民黨內小雞也時常與郭台銘合體，引發侯辦不滿，原定今日中午，侯友宜要首度與雙北立委參選人舉行便當會，化解日前侯辦不斷砲打小雞的裂痕，不過受到卡努颱風攪局，只好擇期再辦。
記者余祥／台北報導
國民黨立委參選人徐巧芯日前擔任郭台銘粉絲見面會活動主持人，同為立委參選人的張斯綱、葉元之也出席，觸動侯辦敏感神經，在國民黨全代會後，新北市立委參選人林金結還與郭台銘合體，更冒出支持郭台銘選總統的扇子，侯辦十分不諒解，烙狠話「莫當牆頭草」，更祭出黨紀警告。
有黨內小雞不滿的表示，對他們而言郭台銘就是藍營的盟友，在郭還沒宣布參選以前，他們與郭合體的行為根本沒有觸犯任何一項黨章的規定，且侯友宜也需要小雞的幫忙，而不是把小雞越推越遠。
立委參選人也指出，其實若侯友宜對於與郭台銘合體有任何想法，都可以親自跟他們坐下來溝通，但侯自總統提名以來，至今都沒有坐下來跟小雞談一談，非常奇怪，好像並不需要小雞的幫忙。
為彌平近日黨內裂痕，侯友宜原訂訪日回台後，今（3）日就有要與雙北立委參選人進行便當會，讓溝通更為順暢，可惜受到卡努颱風影響而取消，未來擇期再舉行，而徐巧芯也表示，改期之後一定會出席便當會。