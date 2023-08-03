川普時代的鍋？慘遭惠譽降信評　白宮不滿、共和黨逮住機會嗆拜登

我是廣告 請繼續往下閱讀
尚皮耶並指出，惠譽提出的理由，很明顯是由於共和黨的極端主義造成的，質疑共和黨先是破壞治理和民主，再尋求擴大對富人和企業的稅收優惠，這些都對美國的經濟構成「持續威脅」。美國財政部長耶倫（Janet Yellen）也聲稱，這一評級變化是「任意的，並且基於過時的數據」。
拜登的2024競選團隊更是直接將矛頭指向前總統川普，把這次的降級稱為「川普降級」（Trump downgrade）。拜登競選團隊發言人穆尼奧斯（Kevin Munoz）在聲明中直言，「川普降級是共和黨極端的MAGA（讓美國再次偉大）倡議所導致的結果，混亂、冷酷且魯莽，至今不被美國人民所接受」，指控川普執政時導致數百萬美國就業機會流失，並通過對富人和大公司「災難性的減稅政策」，結果引發赤字激增。
報導指出，此次降級正值拜登政府在全國宣傳所謂的「拜登經濟學」，聲稱美國的通膨連續12個月放緩、失業率為20世紀60年代以來最低，就業市場強勁、製造業也在不斷擴張，這些都與惠譽的降評行為形成強烈對比。
美國國會的共和黨人則抓住這次機會，大肆批評拜登為了基礎設施、氣候變遷和國內製造業問題，錯誤的投入數兆美元新支出，才使國家財政面臨風險。
賓州共和黨眾議員佩里（Scott Perry）在社群網站上寫道：「我們的信用評級被下調，證明貪圖亂消費的立法者所造成的負面經濟軌跡，正在導致我們的國家和人民走向毀滅。應該改變華府的錯誤行為，制定一條真正具備金融素養和明智的新路線。」