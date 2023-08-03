又隱瞞災情？北京暴雨釀「50年一遇」水災　習近平認重大人員傷亡

川普時代的鍋？慘遭惠譽降信評　白宮不滿、共和黨逮住機會嗆拜登

▲國際信評機構惠譽（Fitch Ratings）下調了美國的債務信用評級，引發白宮不滿。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲國際信評機構惠譽（Fitch Ratings）下調了美國的債務信用評級，引發白宮不滿。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

國際知名信評機構惠譽（Fitch Ratings）以多項關鍵指標出現持續性惡化、財政和政治不穩定為由，下調了美國的債務信用評級，從AAA下調至AA+，引發拜登政府不滿，多位官員出面怒控惠譽的決定錯誤，並質疑此事與共和黨脫不了關係；而共和黨也抓準機會，「修理」白宮的政策帶領人民走向毀滅。

我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合《NBC News》、《USA TODAY》等美媒報導，面臨評級被下調的窘境，白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）透過聲明表示，白宮「強烈不同意」該機構下調評級的決定，認為在拜登政府致力於實現「全球主要經濟體中最強勁復甦」時，下調美國評級根本就與現實不符。

尚皮耶並指出，惠譽提出的理由，很明顯是由於共和黨的極端主義造成的，質疑共和黨先是破壞治理和民主，再尋求擴大對富人和企業的稅收優惠，這些都對美國的經濟構成「持續威脅」。美國財政部長耶倫（Janet Yellen）也聲稱，這一評級變化是「任意的，並且基於過時的數據」。

拜登的2024競選團隊更是直接將矛頭指向前總統川普，把這次的降級稱為「川普降級」（Trump downgrade）。拜登競選團隊發言人穆尼奧斯（Kevin Munoz）在聲明中直言，「川普降級是共和黨極端的MAGA（讓美國再次偉大）倡議所導致的結果，混亂、冷酷且魯莽，至今不被美國人民所接受」，指控川普執政時導致數百萬美國就業機會流失，並通過對富人和大公司「災難性的減稅政策」，結果引發赤字激增。

報導指出，此次降級正值拜登政府在全國宣傳所謂的「拜登經濟學」，聲稱美國的通膨連續12個月放緩、失業率為20世紀60年代以來最低，就業市場強勁、製造業也在不斷擴張，這些都與惠譽的降評行為形成強烈對比。

美國國會的共和黨人則抓住這次機會，大肆批評拜登為了基礎設施、氣候變遷和國內製造業問題，錯誤的投入數兆美元新支出，才使國家財政面臨風險。

賓州共和黨眾議員佩里（Scott Perry）在社群網站上寫道：「我們的信用評級被下調，證明貪圖亂消費的立法者所造成的負面經濟軌跡，正在導致我們的國家和人民走向毀滅。應該改變華府的錯誤行為，制定一條真正具備金融素養和明智的新路線。」

美國信用評級遭降！摩根大通CEO批「荒謬」　美股道瓊跌348點

美債信評遭惠譽下調！美股開盤疲軟大跌逾200點　專家提「1隱憂」

Fed又升息1碼！美股道瓊連13漲　創1987年後最佳紀錄

美股財報週　特斯拉毛利率稀釋、Netflix訂戶成長、ASML營收報喜

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀