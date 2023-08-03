緯創出關後苦吞3根跌停 券商申報違約交割4865萬創今年最高
臺灣證券交易所公告2日公告，證券商申報投資人違約金額買進、賣出合計總金額達1.46億元，買進、賣出相抵後金額992.87萬元，其中，以近日熱門AI指標股緯創違約金額達4865萬餘元創今年最高。緯創上週五（28日）「關禁閉」出關爆大量，但本周卻連3天交易日苦吞跌停。
記者許家禎／台北報導
證交所資料顯示，申報緯創違約交割的券商包括企銀埔墘、元富新莊、中信嘉義、國票新莊、群益中山、元大四維、元大和平、永豐松山、永豐金，違約交割共計4865萬元，是今年最大的違約交割案。
其實今年3月22日有永豐鳳山申報長榮3985萬元違約交割，7月19日元富新竹、元大發財、永豐苓雅等也申報華孚2522萬餘元違約交割。
而緯創是今年第三個因違約資訊達揭露標準，也是今年以來金額最大的違約交割案。
AI族群之前強漲，被市場視為是AI指標股的緯創遭列處置股多日，上週五28日終於出關，一出關就爆20多萬大量，市場認為「關禁閉」期間，緯創可說是「越關越大尾」，不過28日緯創終場漲3元，157元作收，但本周連三天交易日都苦吞跌停，昨（2）日收在121.5元的價位。