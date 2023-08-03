美債降評衝擊美股下挫　經濟學家為何不太擔心？「3大理由」曝光

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對於惠譽下調評級的決定，美國財政部長葉倫（Janet Yellen）稱降級行為「已經過時」，直言自己「強烈不同意」惠譽的決定。而許多經濟學家比起惠譽，更加願意站在葉倫這一邊。
專家為何不擔憂？一、市場早知情
瑞銀全球財富管理公司（UBS Global Wealth Management）首席投資官哈菲爾（Mark Haefele）表示，惠譽降評的理由都是市場早已知道的事，所以帶來的衝擊十分有限。高盛首席經濟學家菲利普斯（Alec Phillips）也指出，降級沒有包括任何新的資訊，並沒有任何美國金融穩定性在近期惡化的新消息。Vantage分析師杜塔（Jamie Dutta）表示，葉倫稱降評「過時」與市場的看法相符。
專家為何不擔憂？二、美國並非首次遭降評
除了惠譽降評的理由並不新鮮之外，專家們不認為降評會帶來太大衝擊還有一個重要原因，早在2011年，與惠譽並列三大信評機構之一的標準普爾（S&P Global Ratings），就已調降美國債務信用評級至「AA+」，但後來發生的事情證實，除了短期衝擊美股行情外，並沒有造成什麼重大影響。
上海商業銀行研究部主管林俊泓認為，2011年標準普爾調降美國評級，但美元主導地位與美國政府償債能力皆未受影響。且惠譽這次調降，市場的反應比當年標準普爾調降還更加無感。
專家為何不擔憂？三、美債具有不可取代特殊性
美債規模在去年即已突破30兆美元，其中美國大眾持有約15.8兆、外國投資者持有近8兆、聯邦信託基金等政府帳戶持有約6.5兆。扣掉政府帳戶，投資大眾持有美債約24兆，穆迪分析（Moody's Corporation）首席經濟學家贊迪（Mark Zandi）表示，現在問問全球投資者，當經濟局面陷入動盪，更願意持有誰的債券？答案還是美債。
美債的避險性在投資配置中難以取代，如同白宮所說，「AA+」的評價依舊代表信用良好，沒有人會因此認為美國將倒債。而且美國經濟的表現並不差，對聯準會強勢生息展現出不俗的韌性，通膨也逐漸壓低，在先進經濟體中，美國今年的GDP成長名列前茅。當投資人想要避險，美債依舊是優先選擇。
一切歲月靜好倒也未必 仍有隱憂
無論如何，調降仍說明美國經濟存在隱憂，「凱投巨集觀」（Capital Economics）的分析師提醒，未來幾年美國的債務規模將達到GDP的6％左右，因此衍生的利息成本也十分可觀，假如美國利率沒有降低，繼續維持在現行水準，美國的債務規模很可能就會難以持續。
盈透證券（Interactive Brokers）的經濟學家托雷斯（José Torres）則指出，要觀察的是惠譽降級會否引發其他機構跟進下調美國評級，假如後續發生骨牌效應，那市場可能又會有不同的感受。