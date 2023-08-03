談到前鎮漁港不忍了　高雄遠洋漁業界發聲：不想要漁民的票嗎？

前鎮漁港預算遭質疑　陳其邁反問討海人不值、不重要嗎？

▲前鎮漁港預算遭藍白兩陣營大作文章，高雄市長陳其邁非常不以為然的表示，難道咱欸高雄的討海人就這麼不值嗎？難道他們就不重要嗎？」（圖／高市府提供）
▲前鎮漁港預算遭藍白兩陣營大作文章，高雄市長陳其邁非常不以為然的表示，難道咱欸高雄的討海人就這麼不值嗎？難道他們就不重要嗎？」（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

國民黨、民眾黨近日以高雄前鎮漁港拿81億前瞻補助大做文章。高雄市長陳其邁今（3）日忍不住反嗆，建設尤其地方的需求，不應該分藍綠，只要對民眾有利的事情都應該要去做，前鎮漁港就是一個最好的例子選舉到了硬要分藍綠，把一件讓人民生活能夠改善、建設能夠增加的事情硬把它抹黑，「我非常不以為然，難道咱欸高雄的討海人就這麼不值嗎？難道他們就不重要嗎？」

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針對藍白砲火，陳其邁今天上午出席陪同副總統賴清德出席三民區本和安居社會住宅開工動土典禮時重砲反擊。陳其邁還沒等記者提問，陳其邁就直接解釋前鎮漁港議題。

陳其邁表示，建設尤其是地方需求不應該分藍綠，對民眾有利的事情都應該要去做，前鎮漁港就是一個最好的例子，108年5月30日當時高雄區漁會跟市府去函中央，10月29日時任行政院長蘇貞昌來高雄視察時後就指示要增加預算規劃，到109年5月1日當時還是前高雄市長韓國瑜在任，是國民黨主政時候，當時農委會去函國發會把預算增加到40億規模。

陳其邁指出，這都是地方國民黨執政時，而他當時擔任行政院副院長，知道高雄前鎮漁港漁民需求，所以中央地方合作讓漁民受到最好的照顧。陳其邁批評，選舉到了硬要分藍綠，把一樁共同合作讓人民生活能夠改善、建設能夠增加的事情硬把它抹黑，到昨天晚上還一直持續在散布這種似是而非的言論，「我非常不以為然」。

陳其邁說，高雄遠洋漁業佔全台灣87%，幾乎在餐桌上吃到遠洋漁獲都是高雄漁民辛辛苦苦出海搏命的漁獲，這些漁民回到前鎮漁港面對50年破破爛爛、不符合衛生標準的漁港，不管是本國籍、外國籍漁工上岸要洗澡都不行，且地板髒亂，歐盟官員來檢查漁民都膽戰心驚，若魚市場沒有改善，有一些外銷魚貨就無法順利出口。

陳其邁直言，當所有國家都要求HACCP衛生標準的時候，還停留在50年前的漁港，試想漁民情何以堪？陳其邁反嗆說，照顧漁民應該不分藍綠大家共同來做的事情，「難道咱欸高雄的討海人就這麼不值嗎？難道他們就不重要嗎？」

陳其邁痛批，假如把這個硬要做選舉操作，是不是國民黨候選人當選後這80億漁港建設經費要取消？大台北都會區已經拿到6770億元的補助，「聽清楚6770億捷運建設的補助」，高雄和其他縣市在後面苦苦追趕，是不是國民黨候選人當選後也要消？

陳其邁強調，「這對高雄人來講對高雄討海人來說情何以堪？他們都不重要？討海人的性命不重要？討海人建設不重要？我沒有辦法認同！相信高雄所有漁民也沒辦法認同」。

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