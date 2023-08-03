前鎮漁港預算遭質疑　陳其邁反問討海人不值、不重要嗎？

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陳其邁表示，建設尤其是地方需求不應該分藍綠，對民眾有利的事情都應該要去做，前鎮漁港就是一個最好的例子，108年5月30日當時高雄區漁會跟市府去函中央，10月29日時任行政院長蘇貞昌來高雄視察時後就指示要增加預算規劃，到109年5月1日當時還是前高雄市長韓國瑜在任，是國民黨主政時候，當時農委會去函國發會把預算增加到40億規模。
陳其邁指出，這都是地方國民黨執政時，而他當時擔任行政院副院長，知道高雄前鎮漁港漁民需求，所以中央地方合作讓漁民受到最好的照顧。陳其邁批評，選舉到了硬要分藍綠，把一樁共同合作讓人民生活能夠改善、建設能夠增加的事情硬把它抹黑，到昨天晚上還一直持續在散布這種似是而非的言論，「我非常不以為然」。
陳其邁說，高雄遠洋漁業佔全台灣87%，幾乎在餐桌上吃到遠洋漁獲都是高雄漁民辛辛苦苦出海搏命的漁獲，這些漁民回到前鎮漁港面對50年破破爛爛、不符合衛生標準的漁港，不管是本國籍、外國籍漁工上岸要洗澡都不行，且地板髒亂，歐盟官員來檢查漁民都膽戰心驚，若魚市場沒有改善，有一些外銷魚貨就無法順利出口。
陳其邁直言，當所有國家都要求HACCP衛生標準的時候，還停留在50年前的漁港，試想漁民情何以堪？陳其邁反嗆說，照顧漁民應該不分藍綠大家共同來做的事情，「難道咱欸高雄的討海人就這麼不值嗎？難道他們就不重要嗎？」
陳其邁痛批，假如把這個硬要做選舉操作，是不是國民黨候選人當選後這80億漁港建設經費要取消？大台北都會區已經拿到6770億元的補助，「聽清楚6770億捷運建設的補助」，高雄和其他縣市在後面苦苦追趕，是不是國民黨候選人當選後也要消？
陳其邁強調，「這對高雄人來講對高雄討海人來說情何以堪？他們都不重要？討海人的性命不重要？討海人建設不重要？我沒有辦法認同！相信高雄所有漁民也沒辦法認同」。