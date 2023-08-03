卡努來了！北北基宜停班　哪些人有颱風假、加班費補休一次看

照顧漁民應不分藍綠　陳其邁再批：高雄的討海人就那麼不值嗎？

▲前鎮漁港整建的議題持續延燒，高雄市長陳其邁今（3）日表示，照顧漁民應該是要不分藍綠，大家共同來做的事情，難道高雄的討海人就那麼不值嗎？難道他們就不重要嗎？（圖／高雄市政府提供）
▲前鎮漁港整建的議題持續延燒，高雄市長陳其邁今（3）日表示，照顧漁民應該是要不分藍綠，大家共同來做的事情，難道高雄的討海人就那麼不值嗎？難道他們就不重要嗎？（圖／高雄市政府提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

前鎮漁港整建的議題持續延燒，高雄市長陳其邁今（3）日出席三民區本和安區社會住宅開工動土典禮再開砲，地方的需求，不應該分藍綠，只要對民眾有利的事情都應該要去做，前鎮漁港就是一個最好的例子，高雄的遠洋漁業占全台灣的87%（年產量、產值分別占全台92％及87％），照顧漁民應該是要不分藍綠，難道高雄的討海人就那麼不值嗎？難道他們就不重要嗎？硬要做選舉的操作。

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳其邁表示，108年的5月，當時高雄市的高雄區漁會，跟高雄市政府去函中央，在10月29日的時候，蘇院長來高雄視察的時候就指示說要增加預算的規畫，到109年的5月1日的時候，當時還是韓市長在任，國民黨主政的時候，當時的農委會就去函國發會，把預算增加到40億的規模，這些都是在地方是國民黨執政，中央他當時在擔任行政院的副院長，我們也知道說高雄前鎮漁港漁民的需求，所以中央地方合作，讓我們的農民、漁民能夠受到最好的照顧。

陳其邁強調，高雄的遠洋漁業占全台灣的87%（年產量、產值分別占全台92％及87％），幾乎大家在餐桌上吃到遠洋的魚，都是我們高雄的漁民辛辛苦苦出海搏命的漁貨，怎麼當這些漁民回到前鎮漁港，面對一個已經50年破破爛爛，不符合衛生標準的漁港，漁工不管是本國籍、外國籍，連上岸要洗個澡都不行，地板非常髒亂，每次歐盟的官員來做檢查的時候，我們的漁民都膽顫心驚，假如漁市場沒有改善，一些外銷的漁貨就沒有辦法順利的出口，當所有的國家都要求要HACCP衛生標準的時候，我們還停留在50年前的相關的漁貨，試想漁民情何以堪？

陳其邁痛批，不要選舉到了，硬要分藍綠，把一樁大家共同合作，來讓人民生活能夠改善、建設能夠增加的事情，硬把他抹黑，到昨天晚上，還一直持續在散播這種似是而非的言論，照顧漁民應該是要不分藍綠，大家共同來做的事情，難道高雄的討海人就那麼不值嗎？難道他們就不重要嗎？

陳其邁說，假如硬要做選舉的操作，是不是當國民黨的候選人當選之後，這80億的漁港建設經費要取消？大台北都會區已經拿6775億的補助，再重複一次，是「6775億元」的捷運建設預算補助，高雄、其他縣市在後面苦苦追趕，是不是國民黨的候選人當選之後，這些補助也要取消呢？這個對高雄人來講，對高雄的討海人來講情何以堪，他們都不重要，討海人的生命不重要，討海人的建設不重要，陳其邁直言「我沒辦法認同，我相信高雄所有的漁民也沒有辦法認同」。

台北沒漁港卻批前鎮漁港貴　黃捷怒批：傲慢

談到前鎮漁港不忍了　高雄遠洋漁業界發聲：不想要漁民的票嗎？

政治人物質疑前瞻經費頻扯高雄　陳其邁有話說

前鎮漁港爭議　高雄KK政線：說清楚怎麼花不就好了嗎？

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀