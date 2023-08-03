每年逾8千人罹口腔癌！影響「這些」重要功能　把握3原則遠離威脅

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口腔癌涉及許多重要功能 該如何有效預防？頭頸部依位置不同，分為鼻腔、口腔、咽（含鼻咽、口咽、下咽）、喉等部位。其中口腔癌發生的部位涉及面頰、舌頭、唇部和上下頜骨等，與呼吸、咀嚼、吞嚥、語言等重要功能有關，因此千萬不可輕忽。
在口腔癌的預防上，除了養成不抽菸、不嚼檳榔等習慣外，根據台灣大學研究實證顯示，定期口腔黏膜檢查可降低21 %晚期口腔癌的發生風險、26%口腔癌的死亡風險。
因此，政府提供30歲（含）以上有嚼檳榔或吸菸的民眾，每2年免費1次口腔癌篩檢。吳昭軍署長提醒，早期檢查、早期治療，5年存活率可高達8成，但若延遲發現或置之不理，未積極治療的情況下，晚期個案存活率通常不到4成。
口腔檢查揪3千例癌前病變 3分鐘就可守護健康根據全國癌症篩檢資料顯示，每2年1次口腔癌篩檢，可以發現近3,000名癌前病變個案。口腔黏膜檢查只需約3分鐘的時間，藉由醫師視診、觸診，評估是否有疑似癌前病變或癌症病兆，及早發現、及早治療就能及時守護自己的健康。
吳昭軍署長再次強調，口腔黏膜檢查能及早發現癌前病變，並加以治療、阻斷癌症發生的機會，符合政府補助對象之30歲以上有菸檳習慣的民眾，每2年可攜帶健保卡至健保特約牙科、耳鼻喉科之醫療院所接受口腔黏膜檢查，若發現異常，儘快接受正確治療，就可以降低癌症發生機會，擁有健康的人生。
除了口腔黏膜檢查以外，國健署提醒，凡是有嚼食檳榔與吸菸行為的民眾，應及早戒除菸檳等有害物質，並善用國健署提供的戒菸戒檳服務，也可以到醫療機構接受戒治服務，一起降低口腔癌的發生率。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58699
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