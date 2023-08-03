《未來少女》薄荷水晶平均只有17歲！齊聚公司看首播險掀破天花板

華研國際「ZZ世代練習生」計畫再添重磅新計畫，宣示與偶像新時代接軌，派出旗下平均年僅17歲的組合薄荷水晶（babyMINT）以忙內團之姿參戰女團選秀節目《未來少女》，日前她們釋出形象概念影片，顛覆傳統邏輯翻玩許多搞怪元素獲得好評。而節目於上週六29日首播，初登場歌曲〈La Nueva Era（青春新時代）〉結合中文、英文、韓文、西班牙文4國語言齊發，驚豔全場。首播當日，薄荷水晶9位成員相約一同到公司看首播，籌備多時的她們難掩興奮之情，尖叫聲更是震耳欲聾，就連一旁工作人員直呼天花板都要被她們掀了。
《未來少女》上周六迎來節目首集播出，初舞台登場由粼粼、Vikky韋喬薺、栩栩、曹晶晶、張丞妘帶來〈La Nueva Era（青春新時代）〉，製作人A.F活用團員們能靈活使用各國語言的特色，打造少見的Moombahton曲風舞曲，中文、英文、西班牙文、韓文四國語言齊開，成為一大亮點。而歌名「La Nueva Era」是擁有法國籍的Vikky韋喬薺主動提出，西班牙原文便是「新時代」的意思，加上由曾赴韓國訓練的團員粼粼寫的韓文饒舌歌詞，讓整體音樂風格充滿國際感。
而在舞蹈方面，呈現像是在竹林裡漸漸登場的五位俠女，隊形就如火影忍者的「影分身」，結合日式動漫的忍者幽默，另帶招牌手勢，象徵開創新時代的手印，讓人在磅礡的異域音色裡，亦能感受到babyMINT成員調皮可愛的特色。自首集節目播出後，薄荷水晶的第一首歌曲〈La Nueva Era（青春新時代）〉已於各大數位平台上線，粉絲們也紛紛前往官方社群報到。薄荷水晶不忘提醒粉絲們，隨時留意官方社群公告，才能鎖定她們的最新訊息。而目前票選人氣第三名的她們，不忘呼籲粉絲記得前往《未來少女》官方beanfun app互動，才能繼續為她們衝人氣，讓她們成功出道。