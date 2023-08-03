談到前鎮漁港不忍了　高雄遠洋漁業界發聲：不想要漁民的票嗎？

政治人物花點時間看　林浤澤：前鎮漁港經費都花在刀口上

▲家中歷代幾乎都是討海人的高雄市前鎮區明孝里里長林浤澤表示，前鎮漁港經費都花在刀口上。(圖／林浤澤提供)
▲家中歷代幾乎都是討海人的高雄市前鎮區明孝里里長林浤澤表示，前鎮漁港經費都花在刀口上。(圖／林浤澤提供)

記者郭凱杰／高雄報導

「如果你們願意花點時間細看，就能知道這一次前鎮漁港的前瞻建設經費筆筆都花在刀口上！」他阿祖、阿公、爸爸、伯父、叔公、舅公…歷代幾乎都是討海人，即使叔叔沒有擔任船長也是任職於漁船公司。高雄市前鎮區明孝里里長林浤澤今(2)日再次以親身經歷希望的政治工作者，在公共權力上，盡可能地為討海人爭取福利、改善環境。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲林浤澤認為，選舉難免有政治話語，但千萬不要拿基層百姓的工作胡亂操作，到頭來，受傷的還是這些辛苦的漁民及他們的家人。(圖／林浤澤提供)
▲林浤澤認為，選舉難免有政治話語，但千萬不要拿基層百姓的工作胡亂操作，到頭來，受傷的還是這些辛苦的漁民及他們的家人。(圖／林浤澤提供)
林浤澤回憶著小時候的狀況表示，還記得，因為家庭經濟狀況，在他小二的時候他父親毅然決然從事遠洋漁業工作，這一去就是三年才見上一面。他指出，小的時候，對於「三年」根本沒有概念，只知道每次跟爸爸見面，大概就是每一個階段的畢業典禮。

林浤澤表示，可能因為家庭背景關係，從小對海就有很深厚的情感。國中上高中那年，有幸考上國立高雄海洋科技大學輪機系，但他父親非常堅決不准他去讀！因為他父親認為，林浤澤不懂海有多危險！現在他賣命就是不要再讓林浤澤從事討海工作。要林浤澤去讀高中，考不上公立的就去讀私立的！

現在回想起來，這樣對下一代的期待與擔憂，應該是所有在海上忍痛拚搏、賣命的討海人共同的感受。林浤澤也對這兩天，前鎮漁港改造被諸多人抹黑、栽贓，身為漁民子弟、在地里長，內心是無比的憤慨與無奈。

林浤澤也能理解民意代表替該選區爭取建設預算是非常合理的事；但若無理批評國家整體發展所考量的預算分配，那真的有損民意代表該有的社會責任。如果你們願意花點時間細看，就能知道這一次前鎮漁港的前瞻建設經費筆筆都花在刀口上！

林浤澤也細數這些項目包括深水碼頭整建工程，未來可以停靠更大噸數的漁船；多功能水產運銷中心，改善目前既有的作業場域，還能導入文化教育，讓下一代更了解遠洋漁業產業沿革；船員服務中心，提供外籍船員更舒適的盥洗、住宿空間；還有與在地居民生活相關的下水道建設工程、港區環境改善工程，都能大幅改善改善環境惡臭、積淹水問題，也能優化人行交通，提升整體漁港容貌。

林浤澤更希望能再投入經費，提升舊草衙地區 長久以來的停車需求、漁港土地分割、門牌戶整編…等，解決漁港人面臨的種種困境；甚至，他還期盼能在周圍學校開設漁業相關教育課程，讓下一代更了解自己的故鄉。

林浤澤強調，討海人性情直率且真誠，外表粗曠但很細心。說實在的，或許討海人 也不一定明白這些政策的細節；作為一位負責任的政治工作者，就應該在公共權力上，盡可能地為他們爭取福利、改善環境。

林浤澤認為，選舉難免有政治話語，但千萬不要拿基層百姓的工作胡亂操作，到頭來，受傷的還是這些辛苦的漁民及他們的家人。這裡，沒有金的魚，沒有銀的魚，也沒有銅的魚；這裡，只有在海上拚搏，只為改善家庭經濟環境的漁民百姓。

高市青年局再推「雄挺利」 享最高200萬元貸款5年免利息

打狗祭第二波卡司公布　預售優惠票28日開賣

藍白陣營批前瞻計畫獨厚高雄　高雄人都怒了

佛光盃籃球賽回歸　運動盛事傳遞「三好精神」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀