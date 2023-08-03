政治人物花點時間看　林浤澤：前鎮漁港經費都花在刀口上

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林浤澤表示，可能因為家庭背景關係，從小對海就有很深厚的情感。國中上高中那年，有幸考上國立高雄海洋科技大學輪機系，但他父親非常堅決不准他去讀！因為他父親認為，林浤澤不懂海有多危險！現在他賣命就是不要再讓林浤澤從事討海工作。要林浤澤去讀高中，考不上公立的就去讀私立的！
現在回想起來，這樣對下一代的期待與擔憂，應該是所有在海上忍痛拚搏、賣命的討海人共同的感受。林浤澤也對這兩天，前鎮漁港改造被諸多人抹黑、栽贓，身為漁民子弟、在地里長，內心是無比的憤慨與無奈。
林浤澤也能理解民意代表替該選區爭取建設預算是非常合理的事；但若無理批評國家整體發展所考量的預算分配，那真的有損民意代表該有的社會責任。如果你們願意花點時間細看，就能知道這一次前鎮漁港的前瞻建設經費筆筆都花在刀口上！
林浤澤也細數這些項目包括深水碼頭整建工程，未來可以停靠更大噸數的漁船；多功能水產運銷中心，改善目前既有的作業場域，還能導入文化教育，讓下一代更了解遠洋漁業產業沿革；船員服務中心，提供外籍船員更舒適的盥洗、住宿空間；還有與在地居民生活相關的下水道建設工程、港區環境改善工程，都能大幅改善改善環境惡臭、積淹水問題，也能優化人行交通，提升整體漁港容貌。
林浤澤更希望能再投入經費，提升舊草衙地區 長久以來的停車需求、漁港土地分割、門牌戶整編…等，解決漁港人面臨的種種困境；甚至，他還期盼能在周圍學校開設漁業相關教育課程，讓下一代更了解自己的故鄉。
林浤澤強調，討海人性情直率且真誠，外表粗曠但很細心。說實在的，或許討海人 也不一定明白這些政策的細節；作為一位負責任的政治工作者，就應該在公共權力上，盡可能地為他們爭取福利、改善環境。
林浤澤認為，選舉難免有政治話語，但千萬不要拿基層百姓的工作胡亂操作，到頭來，受傷的還是這些辛苦的漁民及他們的家人。這裡，沒有金的魚，沒有銀的魚，也沒有銅的魚；這裡，只有在海上拚搏，只為改善家庭經濟環境的漁民百姓。