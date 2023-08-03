換環保金爐　官方給好處！環保署將提供空污增量抵換

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環保署正在研擬修正此原則，新增替紙錢專用金爐設置污染防制設備作為抵換來源。
環保署空氣品質保護及噪音管制處長蔡孟裕告訴中央社記者，一般民間信仰都會有拜拜、燒金紙等，但金紙燃燒後的黑煙也算是逸散污染源，因此研擬將金爐改善納入空污增量抵換的項目之一。
蔡孟裕解釋，一般金爐其實也有可燃燒總量的預設值，抵換量將會依此估算；開發單位能夠與寺廟合作，以捐贈環保金爐，或是為既有金爐加裝空污防制設備，以此作為抵換；至於預期減量成效，目前尚未有完整估算。
除了新增金爐為抵換項目外，蔡孟裕說，此次修正並納入協助離島地區減空污，也能抵換本島的開發行為。
蔡孟裕舉例，若是開發場域在台北，但去協助蘭嶼、綠島進行汽機車汰舊換電動車，也能作為抵換；反之，若是在蘭嶼、綠島當地的開發行為，則不能拿本島的減量來折抵；此項設計是希望將本島的資源投注到離島，幫助離島空污改善。
蔡孟裕指出，此次修正還包含擴大老舊車輛的年限定義，由原本的15年縮短為10年，初估可增加約300萬輛車、加速汰舊；另外鼓勵船舶停靠港區時，使用岸電而非自行發電，如郵輪停靠時減少自行發電，也可減少硫氧化物的產生。
蔡孟裕表示，此原則將於下週進行研商，若順利希望能在年底前實施。（編輯：張雅淨）1120803