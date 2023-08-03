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換環保金爐　官方給好處！環保署將提供空污增量抵換

▲環保署正研擬有開發需求的單位協助寺廟更換環保金爐。（圖／保庇NOW資料圖）
▲環保署正研擬有開發需求的單位協助寺廟更換環保金爐。（圖／保庇NOW資料圖）

中央社

（中央社記者張雄風台北3日電）拜拜、燒金紙為普遍的民間信仰，環保署正研擬有開發需求的單位協助寺廟更換環保金爐，或是加裝金爐的空污防制設備，作為開發行為的空污增量抵換項目，以減少燒金紙可能產生的黑煙。

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為了減輕開發所造成的空氣污染，行政院環境保護署設有審查開發行為空氣污染物排放量增量抵換處理原則，因開發而增加的空污量需透過不同方式抵減，包括老舊車輛汰舊換新、餐飲業裝設防制設備等。

環保署正在研擬修正此原則，新增替紙錢專用金爐設置污染防制設備作為抵換來源。

環保署空氣品質保護及噪音管制處長蔡孟裕告訴中央社記者，一般民間信仰都會有拜拜、燒金紙等，但金紙燃燒後的黑煙也算是逸散污染源，因此研擬將金爐改善納入空污增量抵換的項目之一。

蔡孟裕解釋，一般金爐其實也有可燃燒總量的預設值，抵換量將會依此估算；開發單位能夠與寺廟合作，以捐贈環保金爐，或是為既有金爐加裝空污防制設備，以此作為抵換；至於預期減量成效，目前尚未有完整估算。

除了新增金爐為抵換項目外，蔡孟裕說，此次修正並納入協助離島地區減空污，也能抵換本島的開發行為。

蔡孟裕舉例，若是開發場域在台北，但去協助蘭嶼、綠島進行汽機車汰舊換電動車，也能作為抵換；反之，若是在蘭嶼、綠島當地的開發行為，則不能拿本島的減量來折抵；此項設計是希望將本島的資源投注到離島，幫助離島空污改善。

蔡孟裕指出，此次修正還包含擴大老舊車輛的年限定義，由原本的15年縮短為10年，初估可增加約300萬輛車、加速汰舊；另外鼓勵船舶停靠港區時，使用岸電而非自行發電，如郵輪停靠時減少自行發電，也可減少硫氧化物的產生。

蔡孟裕表示，此原則將於下週進行研商，若順利希望能在年底前實施。（編輯：張雅淨）1120803

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