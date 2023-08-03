杭州動物園馬來熊遭疑人扮　「熊模人樣」爆紅

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影片畫面藉由網路傳播，引發外界與外媒熱議與討論，許多人猜測牠是否為人類扮演。
杭州動物園工作人員表示，牠肯定是實在的動物，不是由人扮的。夏天的溫度40度，再套個皮毛的話，人肯定堅持不了幾分鐘就要倒下。
杭州動物園7月30日發布了一份用「馬來熊安吉拉」的第一人稱署名的聲明堅稱，「想想之前還有遊客覺得我身材嬌小不是熊！我再和大家強調一下：我是馬來熊！不是黑熊！不是狗！是馬來熊！」
紐約時報報導，華盛頓州立大學熊中心研究主任羅賓斯表示，「在我看來，它就是一隻馬來熊」，「這隻熊因為站立而得到了人群的食物獎勵，所以它很快就學會了這樣做。」
他還說，熊用後腿站立的情況並不罕見。「我知道有一隻灰熊會用兩條腿站立和行走的例子。」
杭州動物園副園長江志指出，馬來熊與黑熊相比身材明顯要「健美」很多，全身被烏黑色的短絨毛覆蓋，毛色油亮，毛緊貼皮膚。由於馬來熊皮毛是黑色，很多不太了解的遊客會誤把牠認成是黑熊的幼崽。
他又介紹，熊科動物都有站立的能力，尤其是野外的熊，打鬥時都會站立，而馬來熊一般性情比較溫和，牠們站立可能是與遊客互動的行為。
儘管動物園出面闢謠，好奇的遊客仍然蜂擁而至，據報導，影片發布後幾天，動物園每天訪客人數增加了3成。（編輯：呂佳蓉/唐佩君）1120803