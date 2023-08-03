PLG／籃板狂人周伯勳加盟攻城獅 扛禁區重任喊當最拚苦工型球員
新竹街口攻城獅今宣布休賽季本土禁區戰力補強，與周伯勳正式簽約，新賽季他將披上20號紫色戰袍。周伯勳於SBL超級籃球聯賽第十季正式加入臺灣銀行籃球隊，自第12季起至第18季皆效力於台灣啤酒籃球隊，也曾在SBL歷史上留名，成為史上第三位締造單場20-20的本土球員，且多次入選國家隊征戰國際賽場。
記者路皓惟/綜合報導
周伯勳現年32歲，正值籃球生涯巔峰，身高197公分體重94公斤，過去兩年效力於T1聯盟台啤英熊隊，場均貢獻6.2分6籃板，總教練林冠綸表示：「伯勳是一位球風扎實的大前鋒，希望他能幫助球隊守護禁區鞏固籃板，也期待他能傳承多年國家隊征戰經驗給本土前鋒。」
對於新賽季的目標與任務，周伯勳表示：「我很願意扛下禁區重任，希望能成為攻城獅最拚的苦工型球員。」除了禁區防守外，周伯勳也透露近期在中華隊訓練時，也特別加強外線投籃，希望新賽季能穩定提升三分線命中率。
攻城獅目前陣中有較多年輕球員，周伯勳非常嚮往年輕且充滿活力的團隊氛圍，更期待於攻城獅主場出賽，他也向獅紫軍熱情喊話：「全台灣最瘋狂的獅紫軍們，讓你們久等了。希望可以趕快聽到你們的歡呼，休賽季也請大家為中華男籃加油！」
周伯勳現階段將專注於中華男籃訓練，預計10月後投入攻城獅團隊訓練，全力備戰PLG新賽季；今年周伯勳將代表中華男籃參加第四十二屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽、第十九屆杭州亞洲運動會，為中華隊爭取最佳成績。