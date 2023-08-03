美債信評遭惠譽調降！美股大跌白宮跳腳　懶人包QA整理一次看懂

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惠譽主權評級高級主管佛蘭西斯（Richard Francis）聲稱，美國多項關鍵指標出現持續性惡化，包括對華府財政狀況的擔憂、美國治理惡化、2021年初國會暴動事件所反映的政治兩極分化等等，預估美國的債務水平未來3年仍會呈現不太穩定的態勢。
有鑑於上述因素，佛蘭西斯認為，美國兩黨針對債務上限持續實施邊緣策略，多次在危機爆發前的最後一刻才達成解決方案，已經削弱了人們對財政管理的信心。
為什麼是現在？
惠譽提出的理由都是長期以來存在的現象，美國財政部長葉倫（Janet Yellen）就稱降級的決定根本「已經過時」。惠譽並未解釋為何現在調降，但細究惠譽此時出手的原因，一來是惠譽在兩個月就已經警告，正在考慮下調美債評級，二來是美國財政部在7月31日宣布，第3季舉債規模上調至1兆美元，高於預期，成為最後的導火線。
「AAA」與「AA+」，差別在哪？
「AAA」是最高信用品質，意味著最低的違約風險，而「AA+」則意味著非常優異的履約能力，雖然不是最高信用評級，但依舊是信用良好。聯邦預算委員會政策主任戈德溫 （Marc Goldwein）比喻，從「AAA」到「AA+」，就像是個人信用從「極好」被降為「很好」，總之仍然是信用良好。
許多投資基金根據其性質，明確規定只能持用高信用評級的投資標的，因此如果債券遭到信評公司給予低信用評級，可能就會造成基金拋售。如果是一家私人公司的信評遭調降，通常代表他必須付出更高的借貸成本，才能獲得所需的資金。但美債的情況與一般企業不完全相同，穆迪分析（Moody's Corporation）首席經濟學家贊迪（Mark Zandi）就表示，即使被降至「AA+」，全球投資者依然最願意持有美債避險。
市場怎麼反應？
美國債務信用評級遭下調的消息衝擊市場情緒，美國股市當地時間2日收盤，道瓊工業指數下滑348.16點或0.98%，收35282.52點；標準普爾500指數下跌63.34點或1.38%，收4513.39點；那斯達克綜合指數下挫310.46點或2.17%，收13973.45點；費城半導體指數重跌146.61點或3.80%，收3711.60點。
經濟專家怎麼看？
經濟學家們大多並不擔心美國降評會帶來什麼影響，因為惠譽降評的理由都是市場早已知道的事，沒有包括任何美國金融穩定性惡化的新資訊，且這並非美債第一次被降級，早在2011年標準普爾（S&P Global Ratings）就調降美國債務信用評級至「AA+」，但也沒造成什麼實質重大影響。美元依舊是最強勢貨幣，美債的避險性也難以取代。
華盛頓的政治人物們有何反應？
白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）表示，白宮「強烈不同意」惠譽下調評級的決定，不僅批評與現實不符，更認為惠譽很明顯是受到共和黨的極端主義影響，拜登競選團隊直接稱這次的降級是「川普降級」（Trump downgrade）；美國國會的共和黨人則抓住這次機會，大肆批評拜登為了基礎設施、氣候變遷和國內製造業問題，錯誤的投入數兆美元新支出，才使國家財政面臨風險。
美國債務上限危機是什麼？
由於入不敷出，政府透過舉債來籌集資金，債務上限就是為了控制政府的債務增長，防止財政赤字過度膨脹。根據美國憲法，債務上限由國會投票決定，而自2002年以來，債務上限已修改20次，每次都是提高，由於債務上限頻繁地需要提高，每次談判都成為政治角力。
債務上限的原意是要維持國家的信用評級和財政穩定，但如今的現況卻是，債務上限的存在本身，就給美國的信用評級和財政穩定帶來風險。美債債務上限危機與其說是經濟危機，更像是政治危機。
所以投資人該怎麼做？
專家大多預測美債信評調降影響不大，造成美股一時下跌，但沒有長期性的重大衝擊，故投資人未必要因此調整自己的投資策略。不過，仍可觀察後續是否有其他信評機構跟進，調降美國信用等級。美國今年的經濟表現優於預期，但長遠來看，兩黨政爭日益激化可能會是比較大的潛在風險。