致喪代柯文哲簽禮簿挨批 江和樹：綠營幫賴清德蓋章比較有誠意？
近來有網友在網路社群批評，民眾黨台中市黨部主委江和樹致喪時，代黨主席柯文哲在禮簿上簽名，且「11天簽了6次」，柯文哲卻從未現身，根本是冷血爆表、把喪家簽名簿當上班簽到表。江和樹今回應，他這樣做已長達4年，若真有喪家當場表示不滿，會要求黨工在名字旁邊補「服務團隊」4字。但他說，民進黨也如此幫賴清德在禮簿上留名，甚至「只是用蓋章的，這樣比較有誠意嗎？」
記者顏幸如／台中報導
江和樹不僅是台灣民眾黨台中市黨部主委，也是民眾黨在台中唯一的市議員，里長出身的他，以獨特的「送死」方式在地方擁有高知名度與鐵粉。近來有民眾在地方網路社團批評，江和樹到喪家吊唁時，不僅為自己簽名，也幫黨主席柯文哲簽名，且同一喪家「11天就簽了6次」，卻始終不見柯文哲出面致哀，網友批評民眾黨冷血爆表，「把喪家簽名簿當成上班簽到表」。
江和樹今接受《NOWnews今日新聞》記者查證時表示，「網路流傳的版本不是我簽的，但是，我這樣做已經4年了」。他表示自從加入民眾黨開始，在禮簿簽名時一定會加簽主席柯文哲的名字，因為「我們不只致哀而已，還提供專業服務」，當里長時，他送實用的蓮花塔、紙紮屋，引起中部許多民代爭相效尤；當上議員和主委後服務更升級，「我們增加了法律諮詢服務，很多喪家有遺產爭議，或不知怎麼辦過戶，都是我們幫忙解決的。」
江和樹說，他要求黨工「每天都要去殯儀館巡一巡，了解喪家有什麼需求、一發現就馬上協助」，對於網友批評「11天簽6次」，他的反應竟是「我要去問黨工，為什麼沒有天天去？」他說，北部和中南部風土民俗不同，自己代柯主席簽了4年的名，從沒喪家當面反映不悅，多是感謝他的協助，「如果讓喪家感到不舒服，我會要求黨工加註『服務團隊』4個字，若是無關的旁人說三道四，大可不必在意。」
江和樹表示，明年初總統大選，台灣民眾黨定調「決戰中台灣」，他已經做好很多事被放大檢視的心理準備，但「吊唁喪家這些事，各黨都在做，民進黨跑白帖時，也刻意讓賴清德亮相啊！難道用蓋章的就比簽名有誠意嗎？」