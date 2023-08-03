卡努颱風「海陸警齊發」！暴風圈明上半天觸陸　警戒範圍曝

卡努颱風「剛靠近台灣就落跑」！為何變慢速又北轉　吳德榮揭奧秘

▲卡努颱風生成後穩定朝西北移動，但靠近台灣後卻又即將往北遠離，奇特的路徑讓人不禁好奇，颱風是故意逃離台灣的嗎？（圖／翻攝NCDR）
▲卡努颱風生成後穩定朝西北移動，但靠近台灣後卻又即將往北遠離，奇特的路徑讓人不禁好奇，颱風是故意逃離台灣的嗎？（圖／翻攝NCDR）

記者張志浩/綜合報導

中度颱風卡努目前移動速度極為緩慢，目前在北部海面幾乎呈「滯留」狀態，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮說明，卡努颱風主要因「北方高壓」的漸弱，使卡努缺乏向前走的「導引氣流」，預計今天深夜，卡努颱風就會出現靜止、停滯的情況，明（4）日導引氣流被南方的高壓取代後，颱風逐漸向東北迴轉、加速遠離。

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針對卡努颱風生成至今的路徑，吳德榮表示，起初卡努颱風的北方有「順時針旋轉」的高壓，高壓的導引氣流帶著卡努穩定朝西北前進，但越靠近台灣時，北方的高壓明顯減弱，缺少導引氣流的卡努便在台灣東北部海域放慢速度、呈現滯留情況。

▲卡努颱風生成初期，北方有「順時針旋轉」的高壓，帶著颱風穩定朝西北移動。（圖／中央氣象局提供）
▲卡努颱風生成初期，北方有「順時針旋轉」的高壓，帶著颱風穩定朝西北移動。（圖／中央氣象局提供）
▲帶著卡努穩定朝西北前進，但越靠近台灣時，北方的高壓明顯減弱，缺少導引氣流的卡努便在台灣東北部海域放慢速度。（圖／中央氣象局提供）
▲帶著卡努穩定朝西北前進，但越靠近台灣時，北方的高壓明顯減弱，缺少導引氣流的卡努便在台灣東北部海域放慢速度。（圖／中央氣象局提供）
至於後續卡努颱風為何會轉彎？吳德榮說明，主要是太平洋高壓將要往西延伸到「颱風南部」，「順時針旋轉」的導引氣流，讓卡努被帶著往東北方出現大角度的迴轉，並逐漸往日本方向前進；以目前氣象局預估來看，卡努颱風預計會在今（3）日深夜速度達到最慢，明日轉向。

▲後續太平洋高壓將要往西延伸到「颱風南部」，「順時針旋轉」的導引氣流，會讓卡努被帶著往東北方出現大角度的迴轉。（圖／中央氣象局提供）
▲後續太平洋高壓將要往西延伸到「颱風南部」，「順時針旋轉」的導引氣流，會讓卡努被帶著往東北方出現大角度的迴轉。（圖／中央氣象局提供）
至於對台灣的影響，吳德榮表示，卡努颱風不會再更靠近台灣了，各地大多是受到外圍環流影響，因此除了沿岸地區，風雨大多呈現一陣一陣的情況，今天午後到明日上午，就是卡努颱風對台灣威脅最大的時段；後續西南風環境接力影響至下週二父親節（8月8日），換中南部地區要留意較大的雨勢。

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