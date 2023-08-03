泰勒絲出手超大方！巡演豪擲1.7億獎金 司機每人領300萬嗨翻
美國樂壇天后泰勒絲（Taylor Swift）會賺錢且慷慨大方！她近日在美洲舉辦「The Eras Tour」巡迴演唱會反應熱烈，粗估門票收入超過10億美元（約317億元台幣），可望成為史上最賣座演唱會。她賺進荷包滿滿也沒忘了幕後夥伴，根據美媒《TMZ》報導，泰勒絲在巡演結束後豪擲5500萬美金（約17.4億元台幣）獎金給工作人員，連開貨櫃車運送器材的司機都有。
記者江芷稜/綜合報導
根據《富比士》報導，泰勒絲14歲踏入演藝圈後，就靠著創作的流行歌曲暴紅，每次發行專輯與巡迴演唱會都極受歡迎，至今累積身家7.4億美元（約台幣235億）。且她相當寵粉，有歌迷因疫情失去工作生活困頓，泰勒絲大方匯款3000元美金（約9.5萬元）救急，也幫助需要學費的粉絲達到募款目標，讓受益者感動落淚，把她當成善心姊姊看待。
泰勒絲3月起從美國亞利桑那州展開巡迴演出，結束後為了回饋辛苦的工作人員，大方送出5500萬美金獎金給工作人員，不限於身邊親近的同事，包括貨櫃車司機、音響設備、燈光技術人員、舞者、樂手，甚至是餐飲部員工、保安人員都收到獎金，貨櫃車司機每人獲得10萬美金（約316萬元台幣），令當事人相當訝異。
其中一名司機透露，通常在歌手巡迴演唱會後會拿到致謝獎金，但從來沒有人像泰勒絲如此大方，金額超過一般獎金的20倍，感謝表示「從未看過如此善良又慷慨的歌手」，消息曝光後，不少粉絲讚賞泰勒絲果然人美又豪氣，笑說「好想去打工」、「果然是富比士收入榜前10名」。