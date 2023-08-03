工作時「上大號」被抓包 男子慘遭主管開除：做到8月底就好
有些上班族一大早趕著出門，來不及在家裡上大號，到了公司才去上廁所，這種人可能被視為「凹老闆大便時間」、「薪水小偷」等等。馬來西亞沙巴有位起重機操作員，疑似因為工作時「上大號」遭公司解雇，他在社群平台發文訴苦，詢問網友能否尋求勞工局協助，該篇文章引發熱議。
國際中心楊雅婷／綜合報導
艾德文阿德林是住在馬來西亞沙巴的起重機操作員，工作是合約制，這次的聘用期是從2023年6月12日到2024年6月25日。但他在7月31日時，突然接獲通知，要他做到8月31日就得走人，他問雇主自己為何被解雇，雇主說不出合理的理由，也沒有事先提醒他。艾德文想起收到開除通知當天早上，他在上班時間「上大號」被主管抓包，當時主管非常生氣，他們因此起了口角，結果下班時他就被告知做到8月底就好。艾德文懷疑「上大號」就是自己被解雇的原因。
艾德文在社群平台分享無故被炒魷魚的遭遇，希望聽聽網友的意見，也思考是否要向勞工局尋求協助。他的文章讓「上班能不能上大號」的話題，引發關注。
其實，類似事件過去曾多次在台灣登上熱門話題，不少人戲謔利用上班時間大便的人是薪水小偷，也有上班族在網路上詢問，如何改善自己在公司大便的慣性，因為不想在公司上大號被討厭。可以看出，「上班能不能上大號」是全世界上班族共同的困擾。