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中市科技執法「電眼」　取締無良駕駛

▲中市環保局設置監視器，24小時監控加強取締民眾亂丟垃圾、亂丟菸蒂、亂吐檳榔汁(渣)等違規行為(圖／環保局提供2023.8.3)
▲中市環保局設置監視器，24小時監控加強取締民眾亂丟垃圾、亂丟菸蒂、亂吐檳榔汁(渣)等違規行為(圖／環保局提供2023.8.3)

記者柳榮俊/台中報導

台74線下匝道與台中市多處重要道路分隔島及路口處，常有駕駛人於停等紅綠燈時隨手亂丟垃圾，台中市政府環保局設置監視器，24小時監控加強取締民眾亂丟垃圾、亂丟菸蒂、亂吐檳榔汁(渣)等違規行為。環保局表示，監視器位移偵測銳利「電眼」，光是半年內違規取締490餘件，累計裁罰金額逾59萬元，請民眾勿心存僥倖，亂丟垃圾。

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環保局表示，台中市轄內許多重要道路口，都設有監視器取締亂丟垃圾違規行為，取締違規熱點第一名是南屯區向上路與環中路交叉口，其次是烏日區環中路與中山路口，第三名則是北屯區環中路與崇德路口。最常見是駕駛人在夜間或凌晨時段等停紅綠燈時隨手將衛生紙、紙杯或菸蒂等直接丟於分隔島或道路上，其中有位車主在停等紅燈時，整理車內垃圾，並搖下車窗連續丟出10幾件垃圾到快車道路上。另取締地點鄰近台中市魚市場，有1家鮮魚行計被取締3次，對於清潔隊的清掃人員也造成極大困擾及負荷，環保局依違反廢棄物清理法可處1,200至6,000元罰款。


環保局表示，台74線等處的匝道附近與台中市重要道路分隔島路口處，往來車流量大，維護作業危險性高，為加強取締以達到嚇阻之效，環保局科技執法，藉由監視器的位移偵測功能，偵測到物體移動時，即會發報警示，並連線至區隊稽查人員的手機，以節省人力觀看監視器畫面的工時。


環保局長陳宏益表示，以位移偵測監視器辨識垃圾的即時發報警示，雖有助於減少人工觀看監視器影片的工時，但仍有技術上的限制。去年底環保局已與中興大學資工系合作，協助開發AI影像辨識丟垃圾行為及車號，讓缺乏功德心的行為人無所遁形。環境清掃人員不論烈日、颳風下雨，每日清晨5時就須至各責任清掃工區維護市容環境，尤其分隔島或快車道清掃不易，維護作業危險性高，再次呼籲駕駛朋友發揮公德心，體恤清潔人員的辛苦，愛護環境不亂丟垃圾，共同守護台中清新好環境。

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