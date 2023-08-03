卡努颱風「海陸警齊發」！暴風圈明上半天觸陸　警戒範圍曝

北北基放颱風假卻沒啥風雨？專家揭原因：今晚是「風雨最強時刻」

▲卡努颱風今（3）日下午1時15分位於台灣東北方360公里海面上，正持續緩步移動中。（圖／中央氣象局）
▲卡努颱風今（3）日下午1時15分位於台灣東北方360公里海面上，正持續緩步移動中。（圖／中央氣象局）

記者潘毅/綜合報導

卡努颱風今（3）日下午1時15分位於台灣的東北方360公里海面上，正持續緩步移動中，今日台北、新北、基隆、宜蘭等4縣市都放颱風假。不過目前市區卻感受不到明顯風力，對此，氣象達人彭啟明則表示：「其實北部沿海的風勢真的很大。」

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「卡努颱風的風到底是如何？」彭啟明稍早在臉書上解釋「其實北部沿海的風勢真的很大，已經有11-12級陣風出現，主要是海面沒有地形的阻礙，昨天在日本宮古島也有16級強陣風。」

至於市區很像沒什麼風？彭啟明則表示，要看人所在地，風遇到地形會被阻擋減弱，但如果空曠地區或迎向風來的地方仍是有感，「一早我在新生北路就遇到強風，車子都在晃，更何況高架道路上，有在搖的感覺，午後到晚上的風速會加速，也請大家多注意。」

▲本週東北風持續影響，北北基宜仍有會有降下豪雨的機率。（示意圖／NOWnews 資料照）
▲氣象專家提醒，卡努的暴風圈下午接觸陸地，今天夜晚至明天清晨，是風雨最強時刻。（示意圖／NOWnews 資料照）
此外，《台灣颱風論壇｜天氣特急》也提醒，卡努的暴風圈下午接觸陸地，「大台北、基隆、宜蘭北端」風雨持續增強，緊鄰的「桃園、新竹」也會漸漸感受到風雨。今天夜晚至明天清晨，是風雨最強時刻

今（3）日下午至夜晚，西南風逐漸增強，「苗栗到屏東、台東南端」下雨情形逐漸變多，到了週五、六(4、5日)西南風達到最強盛，是降雨高峰期，有強降雨機率，尤其山區將有劇烈雨勢。

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