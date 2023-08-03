糖尿病視網膜病變檢查免久候！　亞東醫院「眼底篩檢導入AI」5分鐘搞定

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眼底檢查導入AI判讀 準確度高過去常有民眾因不想耗費時間候診，不願意至醫院檢查就診，錯過黃金治療時間。亞東醫院眼科部許詠瑞醫師表示，本院糖尿病眼底檢查積極應用新科技導入人工智慧（AI）判讀，儀器透過AI解析照片，最後做出判讀供醫師參考。
經本院分析統計，AI判讀結果與眼科醫師判讀結果相似程度達85%，正確率及可信度非常高，透過AI判讀，可在院內多點開設，增加病患可近性，降低等待時間。
整合門診進行眼底拍照、無須散瞳 5分鐘內就有結果60歲的陳太太因為長期患有糖尿病，近期常覺得看東西有點模糊，原以為只是老花或視力退化，但因家人考量陳太太還有糖尿病，催促她快到醫院就診，經糖尿病眼底篩檢與人工智慧（AI）判讀後，發現陳太太已有黃斑部水腫，立即為其轉至眼科進行後續治療規劃。
許詠瑞醫師指出，就診當日即可至整合門診進行眼底拍照，且不需散瞳，經眼科醫師當場判讀，5分鐘內即可得到結果，並判斷是否需轉診眼科追蹤治療，大幅減少民眾候診與等候報告的時間，
定期檢查莫輕忽 守護靈魂之窗健康許詠瑞醫師也呼籲，視網膜是眼睛裡重要的神經組織，若長期處於高血糖環境，就會開始破壞血管，造成視網膜的缺氧，常見的眼睛病變有網膜病變、黃斑部病變等，嚴重惡化會導致失明。糖尿病患一定要配合檢查，每年應固定進行一次眼底檢查，醫師也會依病情調整追蹤頻率，及早發現及早治療。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58703
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