卡努來了！北北基宜停班　哪些人有颱風假、加班費補休一次看

快幫台南集氣！石門水庫快滿了　曾文水庫解渴就靠卡努颱風

▲卡努颱風來勢洶洶，石門水庫蓄水量超過98%以上，放流警戒中，而大家關注4日中南部可能降下豪大雨有望挹注曾文水庫蓄水量。（圖／擷取自水利署）
▲卡努颱風來勢洶洶，石門水庫蓄水量超過98%以上，放流警戒中，而大家關注4日中南部可能降下豪大雨有望挹注曾文水庫蓄水量。（圖／擷取自水利署）

記者許家禎／台北報導

卡努颱風來勢洶洶，氣象臉書粉專「觀氣象看天氣」示警，風雨最強的時刻並未到，因為颱風還會再西飄一些，明（3）日開始中南部的雨才是重頭戲。而根據水利署目前水庫蓄水情況來看，石門水庫蓄水量超過98%以上，寶山水庫、南化水庫、仁義潭水庫蓄水量99%，唯有曾文水庫仍在約23%的低檔。隨著颱風逼近，水庫放流警戒中，包括石門水庫、直潭壩、明德水庫、集集攔河堰、武界壩、湖山水庫放水中，提醒民眾注意。

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氣象局指出今（3）日上半天會接觸東北角，明（4）日中午後才會慢慢遠離，目前持續針對全台11縣市發布「大雨特報」。而氣象臉書粉專「觀氣象看天氣」更示警，風雨最強的時刻並未到，因為颱風還會再西飄一些，明天開始中南部的雨才是重頭戲，苗栗以北到宜蘭空曠沿海、台東市以南至恆春半島也有顯著強風。

根據水利署即時資料顯示，目前寶山水庫、南化水庫、仁義潭水庫蓄水量都是99%以上，石門水庫、永和山水庫98%以上，蘭潭水庫也有超過95%。而烏山頭水庫與翡翠水庫蓄水量分別為71%與74%，唯有曾文水庫仍在約23%，這次卡努颱風來襲，明日中南部可能降下豪大雨，大家都關注是否能及時挹注曾文水庫蓄水量。

而隨著卡努颱風逼近，水利署也發布水庫放流警戒，包括石門水庫、直潭壩、明德水庫、集集攔河堰、武界壩、湖山水庫放水中，請下游民眾及工作人員迅速離開河床，以免生危險。



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