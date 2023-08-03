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三上悠亞不怕颱風帶26位女優來五股！百人前泡湯喊1哭2鬧三上悠亞

▲三上悠亞無畏卡努颱風，出席《TRE台北國際成人展》行前記者會並在百人前泡湯。（圖／記者葉政勳攝）
▲三上悠亞無畏卡努颱風，出席《TRE台北國際成人展》行前記者會並在百人前泡湯。（圖／記者葉政勳攝）

記者陳雅蘭/新北報導

卡努颱風來襲，儘管今（3）日北北基停班停課，《TRE台北國際成人展》行前記者會仍照常舉行，三上悠亞領軍26位AV女優一起共襄盛舉，包含河北彩花、深田詠美、新有菜、櫻空桃、明里紬、天使萌、小宵虎南、UNPAI、涼森玲夢、miru 、本庄鈴、本鄉愛、山岸綺花、伊藤舞雪、神木麗、美谷朱里、東條夏、時田亞美、若月美衣奈、木下日葵、惠理、香水純、明日見未來、姫咲華、Nia、逢見梨花​​​​​​等人一起亮麗出席，更在眾人面前泡湯展示好身材。訪問時，三上悠亞更喊出：「一哭二鬧三上悠亞！」相當幽默。

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▲「金卡女優」明里紬（左起）、UNPAI、涼森玲夢、深田詠美、新有菜、三上悠亞、河北彩花、櫻空桃、小宵虎南、天使萌出席2023《TRE台北國際成人展》。（圖／記者葉政勳攝）
▲▼「金卡女優」明里紬（左起）、UNPAI、涼森玲夢、深田詠美、新有菜、三上悠亞、河北彩花、櫻空桃、小宵虎南、天使萌無畏卡努颱風，出席2023《TRE台北國際成人展》。（圖／記者葉政勳攝）
▲「金卡女優」明里紬（左起）、UNPAI、涼森玲夢、深田詠美、新有菜、三上悠亞、河北彩花、櫻空桃、小宵虎南、天使萌出席2023《TRE台北國際成人展》。（圖／記者葉政勳攝）
三上悠亞2日抵台後，有跟深田詠美、新有菜、河北彩花等人短暫遊台北，三上悠亞透露喝了台灣啤酒、深田詠美吃了北京烤鴨、河北彩花品嚐豬肝料理，以及含有鳳梨、蘋果的湯品，紛紛表示味道讓她們印象深刻。

三上悠亞訪台次數比起其他女優來的多，記者發現她似乎略懂中文，有些簡單的單字不需要等翻譯出聲，她就能給出反應，三上悠亞對此表示最近確實有在學中文，也愛上西瓜汁，所以特別學了西瓜汁的中文，更直接說：「一哭二鬧三上悠亞！」發言笑翻全場。

三上悠亞表示台灣粉絲都會跟她說「一哭二鬧三上悠亞」這句話，但她其實不知道意思，詢問之後她聽到意思中包含「上吊」之意立即露出驚嚇表情，三上悠亞說：「我覺得台灣粉絲為我想這樣的對話，我很開心，每次聽到他們這樣講，就覺得很好玩。」

深田詠美不會唸自己的中文名字，目前只會說「大家好」；新有菜前藝名為「橋本有菜」，她表示因為改名，所以記得「新」的中文發音；河北彩花為了粉絲學了「我愛你」、櫻空桃則喊話台灣粉絲待《TRE台北國際成人展》開幕後，希望大家可以教她中文。

《TRE台北國際成人展》將於4日至6日在新北市工商展覽中心登場，也是三上悠亞最後以AV女優身分在台的最後大型成人活動，三上悠亞對此表示：「之前因為疫情不能來台灣，這次趁引退前來TRE我感到很光榮，我在引退前會多跟粉絲多交流、互動。」

▲「銀卡女優」Nia（左起）、姫咲華、惠理、東條夏、時田亞美、本庄鈴、本鄉愛、伊藤舞雪、miru、 山岸綺花、神木麗、香水純、美谷朱里、明日見未來、木下日葵、若月美衣奈、逢見梨花出席2023《TRE台北國際成人展》。（圖／記者葉政勳攝）
▲「銀卡女優」Nia（左起）、姫咲華、惠理、東條夏、時田亞美、本庄鈴、本鄉愛、伊藤舞雪、miru、 山岸綺花、神木麗、香水純、美谷朱里、明日見未來、木下日葵、若月美衣奈、逢見梨花出席2023《TRE台北國際成人展》。（圖／記者葉政勳攝）
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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