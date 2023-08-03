三上悠亞不怕颱風帶26位女優來五股！百人前泡湯喊1哭2鬧三上悠亞

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三上悠亞訪台次數比起其他女優來的多，記者發現她似乎略懂中文，有些簡單的單字不需要等翻譯出聲，她就能給出反應，三上悠亞對此表示最近確實有在學中文，也愛上西瓜汁，所以特別學了西瓜汁的中文，更直接說：「一哭二鬧三上悠亞！」發言笑翻全場。
三上悠亞表示台灣粉絲都會跟她說「一哭二鬧三上悠亞」這句話，但她其實不知道意思，詢問之後她聽到意思中包含「上吊」之意立即露出驚嚇表情，三上悠亞說：「我覺得台灣粉絲為我想這樣的對話，我很開心，每次聽到他們這樣講，就覺得很好玩。」
深田詠美不會唸自己的中文名字，目前只會說「大家好」；新有菜前藝名為「橋本有菜」，她表示因為改名，所以記得「新」的中文發音；河北彩花為了粉絲學了「我愛你」、櫻空桃則喊話台灣粉絲待《TRE台北國際成人展》開幕後，希望大家可以教她中文。
《TRE台北國際成人展》將於4日至6日在新北市工商展覽中心登場，也是三上悠亞最後以AV女優身分在台的最後大型成人活動，三上悠亞對此表示：「之前因為疫情不能來台灣，這次趁引退前來TRE我感到很光榮，我在引退前會多跟粉絲多交流、互動。」
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