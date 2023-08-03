中捷運藍線規劃人力不足　綠營議員：市民受委屈了

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江肇國表示，根據台中市政府交通局公共運輸及捷運工程處的網站資料顯示，運輸工程科編制內職員為14名，至今有5個職務仍是出缺情況，負責捷運規劃的處室唱空城，不僅現在討論中的捷運藍線，就連正進行可行性評估的捷運橘線及其他路線，市府恐也無法做出最好的規劃並獲得評審委員認同。
張家銨質疑，市府提報給中央審查的捷運藍線綜合規劃報告前後被退回6次，顯示規劃內容不夠完善，是否就是因負責藍線規劃的處室人力短缺導致？此外，人力出缺卻遲未補足，更凸顯市府根本不重視捷運藍線，才會放任人力短缺問題而未迅速、妥善處理與遞補。
江肇國、張家銨強調，市府應該檢討人員大量出走的原因為何？到底是壓力太大？還是連市府內部都不支持捷運藍線的推動？尤其，市府團隊口口聲聲說支持捷運藍線規劃，卻連基本的人力編制都無法滿足，如何讓基層公務員好好做事？根本就是市府讓台中市民受委屈了。
交通局說明，捷運藍線綜合規劃早於110年3月即完成報告書並提報交通部審議，交通部審查期間，市府也積極配合相關審查意見進行修正及說明，而交通部亦於112年2月20日召開審查委員會審查通過，並於112年4月18日函轉藍線綜合規劃報告書予行政院續審，正由行政院審查中。
交通局指出，捷運藍線為市府重大政策，除市府既有人力外，亦委託專業顧問團隊進行規劃及相關作業，不會因人員短暫異動而造成重大影響，市府仍期盼中央儘速核定捷運藍線，讓台中第二條捷運工程盡快開工。