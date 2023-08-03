江和樹稱四叉貓拿去年舊事做文章　笑問：貓想我了？

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上午四叉貓再發文，指江和樹的里長兒子江慶賢辦活動的時候，「假好心要幫操作，先把民眾手機騙過去，接著對好友發出一整排推薦邀請，騙網友幫他們的粉絲團點讚」，根本是詐騙集團的手法，他問「這種行為有沒有觸犯到《妨害電腦使用罪》啊？」
四叉貓和江和樹的恩怨始自九合一大選前，去年2月四叉貓先在臉書質疑江和樹妻子曾違反選罷法被判緩刑2年、江和樹在他人婚喪喜慶禮簿上貼自己名片。江和樹隨即在臉書直播回嗆，不只開罵一小時，還擺上眼睛被貼上膠布的四叉貓照片、冥府地契，紙紮屋等，畫面佈置如同靈堂。
網友認為江和樹反應太過火、群起批判，事後江和樹向網友道歉，之後兩人仍有零星火花，江和樹知名度因此大增，成為民眾黨內討論度最高的候選人。江和樹當選大里區議員後，兩人在網路再無交火，得知四叉貓連續發兩篇文攻擊他，江和樹還來不及看內容，反射動作先問「貓想我了嗎？」
江和樹說，他「被貓攻擊」無所謂，但當里長的兒子江慶賢很無辜。去年社區辦活動時為了增加參與度，凡是到江慶賢的活動粉絲頁按讚可以送禮物，他說「很多商家、政府機構辦活動都是這樣，為什麼我們做就不可以？」至於邀請朋友按讚，他說「那是去年推廣時的作法，今年臉書已取消這個功能了，我不知道他拿這種舊事叫『台中鄉親要小心』，意義在哪裡？」
江和樹說，早在當里長時代，他就勤跑台中殯儀館，四叉貓從去年開始，一直拿他和婚喪喜慶的連結來做文章，但「真正在做地方服務的人都知道，北部都會區和中南部對『送死』的態度和習俗本就不同，在中南部，治喪不只是情感與關係的交流，更有守望相助、彼此扶持的意義。柯身為主委或黨工代替黨主席簽名，我不覺得有什麼錯，如果引起喪家不愉快，我願意道歉，若是鍵盤俠的話，就不必了。」
江和樹認為，四叉貓的攻擊目標其實是民眾黨和黨主席柯文哲，以致綠營民代一樣天天到殯儀館報到、幫黨主席在禮簿上留名，都可以視而不見，他喊話四叉貓：「我真的沒要選立委，你可以省省力了。」