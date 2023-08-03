卡努來勢洶洶　台電籲固定招牌帆布、斷落電線別碰

卡努颱風襲台，台電表示，隨著昨（2）日17時30分陸上颱風警報已發布，台電颱風緊急應變小組也加強戒備，嚴防強風豪雨可能帶來的災害，超過4300名搶修人力待命，將隨時視風雨情況出動搶修。針對卡努颱風挾帶強風，台電呼籲民眾加強固定招牌看板、廣告帆布等戶外設備，避免遭強風吹落損壞電線而造成斷線或停電，也請民眾切勿碰觸斷落電線。
記者許家禎／台北報導
截至今（3）日下午1時，全國曾停電戶數16,130戶，其中15,396戶已修復，734戶尚未復電，包括新北市732戶及基隆市2戶。台電將視後續風雨及道路交通恢復等狀況，持續搶修。台電說明，將隨時掌握各地搶修狀況，必要時啟動跨區處支援，動員最大能量投入搶修，以縮短復電時間。不過搶修進度仍會受到停電範圍、交通路況、風雨情況等影響，遇到停電狀況請民眾多多體諒。
針對卡努颱風將出現強烈陣風，台電呼籲民眾加強固定戶外設備，包括招牌看板、廣告帆布、工地防塵網、農地圍籬與戶外水塔等，並取下懸掛物，避免遭強風吹落損壞電線而發生斷線或停電。如遇電線掉落與外露，請民眾切勿碰觸並立即通知台電處理。
另外，針對如有抽水站等不能停電的相關單位或設備，請及早自備發電機或不斷電設備。台電特別呼籲須24小時使用維生設備之用戶，除請及早自備發電機或不斷電設備，或與當地縣市社會局或消防單位請求協助。
台電也說明，若發生停電事故，民眾可使用「台灣電力APP」停電報修功能，或是台電網站於颱風期間開設的「颱風停復電資訊」專區，輸入停電地址、停電狀況，即可查詢或通報停電資訊；將台電「1911」客服專線保留給無法使用網路或仍習慣打電話的用戶通聯使用。