少女時代俞利的5個小祕密！曾交往棒球選手　出道16年仍住SM宿舍

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俞利2001年在首爾第一屆SM娛樂青少年最佳選拔賽中，以超強跳舞功力奪得「最佳舞蹈本賞」，成為SM旗下練習生。她在正式出道前，曾以演員身分演出SM Pictures製作的第一部電影《花美男事件簿》，在裡頭客串芭雷舞演員，和男團「Super Junior」同台演出；直到2007年8月，俞利以女團「少女時代」成員出道，在隊內擔任副唱領舞。
俞利私下超愛賣舊物！把二手物品交給更需要的人
俞利在某次訪問中，透露她近期在一個電台節目上，得知有位聽眾分享賣二手商品的不愉快經驗，讓她聽完也相當氣憤。俞利表示，她一直都有使用拍賣舊物App的習慣，並透露她第一次賣二手物品時，因為幾乎沒使用過非常乾淨，但她不知道該如何定價，便喊了一個非常便宜的價格，吸引許多買家前來詢問，而她故意在買家們面前裝作難以捉摸的樣子，最終選擇了一個最需要該物品的買家。俞利笑喊，賣舊物最有趣的地方，就是可以自行選擇買家，將二手物品交給更需要的人。
俞利曾認愛職棒球星吳升桓！戀愛1年卻分手收場
俞利2015年爆出和職棒球星吳升桓熱戀，SM娛樂隨後也發表聲明證實這段關係，據傳兩人是透過前隊友潔西卡牽線認識，因為都熱衷棒球，彼此感情迅速升溫，他們也曾被媒體多次目擊約會。不過，這段戀情卻在同年劃下句點，兩人因為工作繁忙、聚少離多而分手。吳升桓2021年也透過經紀公司宣布和圈外人結婚的消息，還甜蜜對愛妻告白：「她有一顆溫暖且體貼的心，我們會努力打造幸福的家庭。」
俞利十分孝順怕打擾父母！現在仍跟孝淵住在SM宿舍
俞利2019年曾在韓綜《我家的熊孩子》中透露，她和「少女時代」另一名成員孝淵及1名經紀人仍住在SM宿舍中。由於SM宿舍和俞利父母家離得很近，起初她也曾試著搬回家住，但因為工作性質關係，回家時間非常晚，家中又有養小狗，只要她到家就會引起狗狗吠叫、打擾到父母作息，雖然雙親並不介意，只希望和女兒多相處一些，但俞利經常為此感到抱歉，因此最後選擇回到宿舍，和孝淵住在一起。近期孝淵出演韓綜《幫我找房子吧》時，也指出她們至今仍住在宿舍，並解釋原因為：「公司給了位置最好的大房子，沒有非得搬出去的必要。」讓所有人聽完都大吃一驚。
因為靜脈曲張動過3次手術！用樂觀心態戰勝病魔
俞利今年3月指出，她因為靜脈曲張復發已經動了三次手術，手術前她在IG發文寫下：「這是要贏過（病魔）的眼神，我內心不會被折斷的，靜脈曲張，啊腿好麻」、「胸部外科好恐怖，第3次靜脈曲張復發，要打贏（靜脈曲張），加油吧，希望腿部能順利循環，一點都不可怕！」、「對決靜脈曲張Round. 3，對決吧、打贏吧、呀呀呀！」等鼓勵自己的話語。而俞利手術結束後，也曬出雙腳綁著繃帶的影片，開心地戴著墨鏡跳舞，宣布手術非常成功，未來可以更開心的跑跳玩耍、唱歌跳舞、演戲及開粉絲見面會。