不爽被諷「借車不還」！新北男暴怒當街拔槍 見警到場竟拋妻落跑
新北市一名張姓男子（45歲），昨（2）日晚間騎著向朋友借來的機車，載著妻子行經三峽街頭時，恰好遇到龐姓車主，聽聞對方抱怨借車不還後，張男突然暴怒掏槍恐嚇，眼見警方趕抵現場，張男竟直接丟下妻子獨自騎車落跑，最終於2小時後被逮捕，全案已依法送辦。
記者陳苾暐／綜合報導
據了解，日前龐姓男子曾向張男多次討要機車，但每次都被敷衍帶過，直至昨天晚間6時許，龐男意外載溪東路巷弄內發現張男，遂立刻上前攔車，要求對方歸還機車，沒想到張男聞言後，竟當街掏出手槍恐嚇，雙方因此在巷弄內爆發激烈口角。
警方到場後，第一時間喝令「把槍放下」，張男見狀隨即丟掉包包、手槍及茫然的妻子，跳上機車揚長而去，過程中還撞傷2名警員，所幸當天稍晚仍於三樹路落網，其身上的1包海洛因、2包安非他命也全部被查獲，訊後已依毒品、槍砲、恐嚇及妨害公務等罪嫌，移送新北地檢署偵辦，並建請地檢署聲押。
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