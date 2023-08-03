民眾不畏風雨「影城爆滿」！蔣萬安喊話盡量在家：別讓我擔心好嗎
卡努中颱來勢洶洶，昨（2）日晚間北北基達成共識放颱風假，但卻有民眾不畏風雨跑到電影院、KTV消費，對此，台北市長蔣萬安稍早在臉書表示，我要再次叮嚀，台北市風雨影響最嚴峻的時段是3日傍晚至夜間，請各位盡量待在家好好休息，「不要讓我擔心好嗎？」。
記者陳苾暐／綜合報導
蔣萬安指出，卡努颱風來襲，專家預估北部風雨越晚越強，因此今天一早，我便前往災害應變中心掌握動態，並到信義區抽水機借用櫃檯、區公所沙包儲備區域了解整備狀況；這次我們準備了近1.7萬包沙包、270台小型移動式抽水機，如果民眾有需求的話，可以向區公所及里辦公處領取借用。
蔣萬安接著說到，卡努颱風的風力不容小覷，上午有一些零星災情，我已請都發局、工務局及勞動局針對圍籬、帆布及廣告招牌等災害，必需即刻處理，考量台北市已經停班停課，勞動局保障外送員權益，颱風影響期間停止外送平台服務；另外，顧及大家還有清潔隊員的安全，在此提醒今天停止收運垃圾，請不要白跑一趟了。
最後，蔣萬安也再次叮嚀，台北市風雨影響最嚴峻的時段是3日傍晚至夜間，「請各位盡量待在家好好休息，不要讓我擔心好嗎？」，災害防救辦公室將持續密切掌握災情，盡全力將颱風災害降至最低！