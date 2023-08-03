黃豪平《全明星辯論會》嗆陳芳語「糟糕隊長」！她當場崩潰落淚
節目《全明星辯論會》上週兩隊隊長黃豪平跟陳芳語爆發衝突，黃豪平在辯論環節中不僅打斷陳芳語的發言，現場更怒嗆陳芳語是「糟糕的（lousy）隊長」，讓她當場崩潰落淚。兩人在節目播出後分別在臉書上寫下長文，還原錄影現場狀況，昨（２）日晚間陳芳語更大器邀約黃豪平開直播，直接面對觀眾的批評與質疑。
記者郭佩蓉/綜合報導
陳芳語說黃豪平錄影時第一時間就有向她道歉並安慰她，甚至傳了超長一段道歉文給她，甚至播出後黃豪平也非常有誠意地回應網友的留言到半夜三點。陳芳語大方原諒，更在直播上大喊：「不要再去批評黃豪平，不然換我要生氣了！」黃豪平也謙虛地跟粉絲說不要為我伸張正義去妄加評論，自己是真心道歉，也對於自己的失言完全沒有藉口。
事發之後，評審長陶晶瑩都在黃豪平的臉書上留言，寫下「這…………這舞台使人瘋魔……知錯能改……」來鼓勵他，因為兩隊隊員即使當下是對手但也都是合作夥伴，想要一起聯手把節目做到最好。黃豪平說《全明星辯論會》不只是全台灣字幕組最辛苦的節目，因為每個辯手都用有大量的句子、超高的語速，且每次錄影都是從早上到錄半夜，因為受限節目播出時長，不只評審的點評都沒辦法完整呈現，所有辯手的準備都沒有辦法完全剪到節目裡，大家以為是藝人在插科打諢，但其實幕前幕後都花了很多心力，要好好珍惜還有人願意做這麼特殊題材的節目。