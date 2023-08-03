台南秘境萬佛寺本週末重新開放 楠西區居民免預約

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楠西萬佛寺位於曾文水庫旁山坡上，已有30年以上的歷史，佛寺主建築體上層為世界少見的佛教法華經多寶塔藝術建築，因寺內的小普陀山禪修公園有奇岩異石、浮雕、立像、鐘乳石、觀音牆、樹抱牆、石洞等斑駁古城景致，吸引不少遊客前來朝聖打卡，疫情前短暫開放即吸引廣大的人潮，造成一股轟動。之後因疫情爆發，寺方決定暫時閉園，經過2年完整規劃，此次重新開放，不只建構了完整的預約系統，並推出一系列公益及宣傳活動，邀請十方大眾前來一覽楠西萬佛寺的宗教文化及建築之美，更期待藉由萬佛寺的開放，能有效串連週邊景點，提升觀光效益。
觀光旅遊局長林國華表示，萬佛寺入園採預約制，民眾須先上網預約(目前已預約至9月)，楠西周邊觀光資源豐富，建議已預約的民眾於規劃遊程時，可運用台84快速道路串連台20線，走訪玉井區及楠西區等之周邊景點，安排一日或兩日之深度旅行，可走訪玉井老街、噍吧哖事件紀念園區、虎頭山、白色教堂、龜丹溫泉、江家古厝、梅嶺、玄空法寺、永興吊橋及曾文水庫等著名觀光景點，而且絕不能錯過梅子雞、甕缸雞、薑黃雞等山產料理，更加碼推薦民眾參考觀旅局推出之經典快速公路遊程，趁著芒果季尾端來趟山海遊。