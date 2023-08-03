「北一女神」蔡瑞雪臥底招待所當按摩妹 遭20名《地獄》裸男包圍
靈異喜劇《地獄里長》本周展開新劇情，「北一女神」蔡瑞雪扮演人氣直播主姍姍，為了協助里長林哲熹與偵查隊分隊長陳大天的暗中查案，改頭換面化身為「金髮小丑女」，臥底混入由已故金鐘視帝龍劭華開設的神祕按摩招待所，其中一場蔡瑞雪穿著清涼服裝幫龍劭華按摩的套話戲，現場氣氛緊張，而林哲熹只穿一條內褲就上陣，和19名裸男圍成一圈的場面，更是「笑果」十足。
記者羅凌筠/綜合報導
蔡瑞雪演出網路直播主劉姍姍，與嚴正嵐一起在考取律師執照的法律學分班上課，更結為好友。劇中她受到林哲熹的請託，變裝前往招待所「臥底」假扮按摩妹，協助蒐集議長的非法證據。蔡瑞雪羞稱：「第一次演按摩戲，感受很特別，而且還被綁上小丑女的電影髮型，請大家一定要來看。」拍攝時適逢寒流，蔡瑞雪因為戲服太清涼，不停在一旁搓手取暖，「因為我很怕去冰到龍哥，但按一按反而把龍哥的身體當暖爐了。」
回憶起跟已故金鐘視帝龍劭華的對戲，蔡瑞雪說：「龍哥超級無敵照顧我，按摩戲他也非常鼓勵我，中間有一段我要踩上他的背，我超怕把他踩受傷的，但還好都沒事安全過關。」提及這次角色的挑戰，蔡瑞雪直言以前演比較多乖乖牌，「我覺得姍姍是一個使命感很重的人，看到劇本練習台詞時就有想哭的感覺，劇中她所遇到的困境，可能跟時下這個行業的人，甚至是我都能感同身受，我覺得劇情非常可以帶給人意義。」
劇組同時邀來金鐘視后苗可麗演出議長夫人一角，戲裡她性格強勢嗆辣，還能看見她「連珠炮」般的罵功演技，苗可麗對此次演出表示相當開心，「這是繼《王子看見二公主》後再度與瞿導合作，跟龍哥也是繼《含笑食堂》的2度合作，拍攝的過程很享受！」苗可麗更不忘向導演瞿友寧喊話：「我配合度很高喔，希望下次再合作，尺度更高一點也沒關係。」
瞿友寧將於本周六（5日）率林哲熹、嚴正嵐、楊傑宇、盛平、吳承洋等演員搭乘「地獄公車」在台北市區街頭快閃巡里，當晚將號召更多演員齊聚開映前直播，要與粉絲共度一整天。《地獄里長》每周六晚間9點公視播出、晚間11點LINE TV上架。每周日凌晨0點於Netflix、MyVideo、iQIYI、中華電信MOD、HamiVideo影劇館+上架。三立都會台每周五晚間10點播出。