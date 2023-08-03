別出門玩！卡努颱風打轉「34處觀光景點」封閉　3活動延期、停辦

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因應卡努海上陸上颱風警報，交通部觀光局所屬國家風景區轄內旅遊景點預警性封閉情形如下：
(1)東北角：龜山島、龍洞灣海洋公園潮間池、海泳池及龍洞四季灣海域、福隆貝悅飯店福隆海水浴場、福隆沙雕季、舊草嶺隧道、馬崗哨所。
(2)東部海岸：柴口、石朗浮潛區潛水區、朝日溫泉；石梯坪、三仙台、小野柳遊憩區海濱步道。
(3)大鵬灣：小琉球大福西場域。
(4)花東縱谷：白端部落拱橋。
(5)馬祖：南竿大漢據點、鐵堡及東莒大埔石刻步道、東引東湧燈塔、烈女義坑及國之北疆等6處臨海景區步道。
(6)北觀：白沙灣、淺水灣、中角灣、麟山鼻步道、風筝公園濱海步道、和平 島地質公園、野柳地質公園、湖海灣、觀音山登山步道、情人湖公園及外木山步道、獅頭山公園。
(7)雲嘉南：馬沙溝濱海遊憩區。
此外，交通部觀光局所屬國家風景區預訂辦理大型活動異動情形如下：
(1)東北角：福隆生活節的草地浪花音樂會原訂8月5-6日舉辦，延期至9月16-17日。
(2)馬祖：8月4-6日2023東引軍事越野障礙賽停辦。(東引鄉公所主辦)
(3)參山：8月4日谷關「仲夏 Fun 鬆音樂派對」，延期至8月18日舉行。
交通部觀光局強調，民眾於卡努颱風海上陸上颱風警報發布期間應注意自身安全，切勿前往山區活動、從事觀浪、海釣及戲水等活動，以免發生危險。
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