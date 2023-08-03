我是廣告 請繼續往下閱讀
醫療保健支出、國民健康指標不理想
據協會今公布「台灣健康投資報告」，解析台灣健康表現與醫療支出之間的關聯，從國家投注於醫療保健用途的支出比例來看，台灣的「經常性醫療保健支出（CHE）」僅佔國民生產毛額（GDP）的 6.1%，低於 OECD 國家的 9.6%，藥品支出則僅佔 GDP 的 1.2%。
此外，就多項國民健康指標來說，2020 年國人平均餘命為 81.3 歲，落後於日本的 84.7 和韓國的 83.5，且國發會預估，可能要到 2041 年才可達到日本 2019 年的平均餘命水準，即 84.4 歲，而台灣可避免死亡率在過去 10 年間雖有下降、2020 年計 79%，但仍高於日本同期的 51% 和韓國的 43%。
以癌症、腦血管疾病、糖尿病等疾病的標準化死亡率來看，台灣近年來癌症死亡率同樣有下降，但依舊高於日韓兩國，肺癌、直腸癌等多種癌症的存活率更同樣落後於日韓兩國，嬰兒死亡率也高於其他比較國家。
台灣花在醫療的錢沒想像中多
陽交大公衛所教授黃心苑解釋，「GDP」的概念就是「國家有多少資源可以用」，前述結果代表台灣政府只有拿出 6.1% 的資源去投資在醫療保健相關用途，此一比例相較於其他先進國家來說，是明顯偏低的。
以日本來說，該國具有與台灣相近的社會醫療保險體系，同樣面臨高齡化、少子化的挑戰，但仍在多項主要健康指標、醫療服務及新藥可近性上表現優異，更是世界上嬰兒死亡率最低的國家，細究其 CHE 對 GDP 佔比來看，其比例高達 11.2%。
此外，日本具有比較國家中最高的老年撫養比，兩位勞動年齡人口就需撫養一位 65 歲以上長者，而其對 65 歲以上長者的醫療保健支出花費佔總支出的一半以上，其醫療支出效率比同水準支出的比較國家更有效率，將美國 FDA 新藥納入健保給付的速度快、項目也明顯多於台灣。
台灣應以日本為目標
目前台灣在多項健康指標上都還在追趕其他先進國家，該份報告諮詢的專家認為，醫療支出應該是對國民健康的投資，而非成本，提升醫療支出比例、改善國人健康，將有助於讓民眾重新投入生產，帶來更高的生產力、稅收、GDP 成長與生醫產業發展，形成正向的循環。
專家提出，台灣可以日本總醫療保健支出 GDP 佔比 11% 為長期目標，短中期可先以 OECD 平均及韓國支出水準的 8% 至 9% 為標的，強制醫療保險支出及藥品 GDP 佔比也可以把日本的 8% 與 2% 當作長期目標改進，並檢討醫療保險制度差異、各國經濟發展程度、實際給付內容、醫療資源分配及公平性的議題。
此外，該份報告建議，健保總額成長率是台灣相關醫療費用難以提升的根本原因，以提高健保費率的方式來拉高健康投資是最直接的方案，而在有限的預算下也應重視運用效率，推廣輕微病症患者的自我照顧，將預算聚焦在重大、緊急傷病、罕病等，並調整民眾自付費用比例，避免重複就診情況。
文／林志怡 圖／孫沛群
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 政府花多少錢照顧你？調查揭台灣沒日、韓健康，全因「這指標」大落後