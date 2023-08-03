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昨多間醫學大學與附設醫院舉行新舊校長、院長交接布達儀式，包括北醫大、輔大附醫、高醫附醫等重要機構。
腎病防治權威吳麥斯接掌北醫大
北醫大前校長林建煌於昨天卸任，正式將職務交接給新任校長吳麥斯，吳為國內腎臟防治權威，曾任北醫大副校長、雙和醫院院長、附設醫院副院長、醫學院副院長及管發中心主任等核心要職，本次接任喊出「1個目標」、「2個原則」、「3種態度」及「4個方向」。
吳麥斯說，「1個目標」指的是邁向國際一流醫學大學的共同目標；「2個原則」強調以透明、紀律的策略，同理學生、老師及同仁；「3種態度」則是北醫大未來將以「謙虛中帶著自信、同理中帶著苛求、好奇中帶著謹慎」；「四個方向」分別是「加速數位轉型」、「落實價值醫療」、「建立人才友善環境」、「奠基永續發展北醫」。
「雲林史懷哲」黃瑞仁接任輔大附醫
在輔大附醫前院長王水深之後、接任輔大附醫院長的黃瑞仁則有「雲林史懷哲」的稱號，雲林縣副縣長謝淑亞說，黃曾任台大醫院雲林分院副院長、院長，深耕達 12 年，任期間更建立心臟血管醫療中心、整合台大資源並運用創新策略，翻轉醫療品質，對雲林醫療貢獻眾多。
黃瑞仁亦曾任台大醫院內科加護病房主任、內科部心臟內科主任等，此次接任喊出「打造世界一流的天主教大學醫院」的目標，並表示輔大附醫團隊將持續規劃投資全新醫療設備、培育專業醫療人力，並在既有成果上優化與創新，提升醫療技術，包括積極興建塭仔圳第二院區及長照專區。
大腸直腸外科權威王照元接手領導高醫附醫
接任高醫附醫院長的王照元則是國內大腸直腸外科權威，專攻領域為消化外科、大腸直腸外科、達文西機器手臂手術、腫瘤外科、癌症分子醫學、營養學等，32年從醫以來致力於大腸直腸癌手術與精準醫療創新模式發展，完成了超過4,500例的大腸直腸癌病人。
此外，王照元本人也是國內首位執行機械手臂手術超過600位的大腸直腸外科專科醫師，其帶領的大腸直腸癌機械手術團隊更曾獲國內首家醫院通過達文西機械手臂大腸直腸手術看刀觀摩與卓越手術醫院-國際雙認證。
文／林志怡 圖／孫沛群
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 醫大校長、附醫院長齊翻新頁！腎病防治權威喊拚數位轉型