美債信評遭降！分析師：灰犀牛衝出來　恐影響美股與台股到今年底

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翁偉捷說，美債信評被調降，將對美國長期債券殖利率有很大的影響，其債券的利率水平會跟著往上推，對美國來說利息負擔壓力將加重，對投資人來講，風險也會增加。
因此一些大型投資法人機構，如退休基金或是主權基金等機構，原本追求長期穩定報酬的，就會開始降低10年期公債或美國國債的持有部位，進一步使美國債權價格不斷走低，等跌到一定程度之後，大型投資機構反而會回頭來青睞美債，屆時將出現「棄股轉債」的狀況、影響股市。
翁偉捷指出，雖然有人認為這次惠譽調降信評的時間點不太對，但其實早在2個月前惠譽就曾對美國財政問題提出質疑，因此這並不是突襲式的降評，即便國外有分析師認為降評對金融市場與股市影響不大，但實際影響一定是陸陸續續發生的。
翁偉捷認為，美國財政問題與惠譽調降美債信評可視為是「灰犀牛」，就是大家已經知道它存在且看得到，但大家都不覺得會發生，但恐怖的是當灰犀牛一旦衝過來時，衝擊可能會大到承受不住，因此相關影響還要持續觀察。
至於會影響到什麼時候？翁偉捷表示，這需要一段時間慢慢反映消化，可能要等金融市場，如債券殖利率與價格調整結束、穩定，之後股票市場本益比也修正了，整個影響才會告終，直到下一次信評機構進行調整，時間約莫需要半年。
翁偉捷強調，也就是說，美股昨（2）日雖沒有崩盤或大幅度下跌，但某部分也在告訴大家「並不是沒反映，而是它的反映時間比較久」，尤其當美債信評調降造成殖利率上升，對美國科技股本益比修正也會越來越重，讓科技股承壓，屆時國內外重要科技大廠勢必會受到影響。
因此，翁偉捷預期，今年下半年到年底，甚至到明年上半年，美國股市的整體走勢應該會比較震盪，與美股連動性高的台股當然也無法獨善其身可能跟著下挫，其中AI族群股價跟著往下掉也可想而知，但他強調「修正也不是壞事，不修正就沒機會，修正才有機會（再投資）。」因此，美債評等遭降的效應與影響，估計將持續半年左右，期間投資人尋找投資標的可能得更加謹慎。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。