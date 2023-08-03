全家霜淇淋逆轉勝！無懼對手7-11「思樂冰」　酷繽沙8月聯名黑松

美債信評遭降！分析師：灰犀牛衝出來　恐影響美股與台股到今年底

▲美債信評遭調降，有國內分析師認為，這其實並不是突襲式的降評，但它是「灰犀牛」，相關影響可能會陸續出現直到年底。（圖／美聯社／達志影像）
▲美債信評遭調降，有國內分析師認為，這其實並不是突襲式的降評，但它是「灰犀牛」，相關影響可能會陸續出現直到年底。（圖／美聯社／達志影像）

記者許家禎／台北報導

國際知名信評機構惠譽（Fitch Ratings）下調美國債務信用評級，美國財政部長葉倫批是「既武斷又過時」的決定。但國內有分析師認為，這其實並不是突襲式的降評，而是大家用「灰犀牛」的形象來看，也就是大家知道它存在且看得到，但都不覺得會發生，但恐怖的是當灰犀牛一旦衝過來時，衝擊可能會大到承受不住，目前看來美股2日下挫已經多少反映相關衝擊，而相關影響會陸續出現直到年底，從債券市場影響到股票市場，他預估年底前美股與台股都可能較為震盪。

我是廣告 請繼續往下閱讀
惠譽日前下調美國債務信用評級，由最高的「AAA」降至「AA+」，以反映未來三年美國財政惡化與債務負擔加重的情況。為此，分析師翁偉捷接受《NOWnews今日新聞》訪問時指出，這次是睽違10年，美國長期債信被降評，主要是擔心美國的財政狀況、通貨膨脹與赤字的問題，可能會進一步讓美國經濟難以負荷。

翁偉捷說，美債信評被調降，將對美國長期債券殖利率有很大的影響，其債券的利率水平會跟著往上推，對美國來說利息負擔壓力將加重，對投資人來講，風險也會增加。

因此一些大型投資法人機構，如退休基金或是主權基金等機構，原本追求長期穩定報酬的，就會開始降低10年期公債或美國國債的持有部位，進一步使美國債權價格不斷走低，等跌到一定程度之後，大型投資機構反而會回頭來青睞美債，屆時將出現「棄股轉債」的狀況、影響股市。

翁偉捷指出，雖然有人認為這次惠譽調降信評的時間點不太對，但其實早在2個月前惠譽就曾對美國財政問題提出質疑，因此這並不是突襲式的降評，即便國外有分析師認為降評對金融市場與股市影響不大，但實際影響一定是陸陸續續發生的。

翁偉捷認為，美國財政問題與惠譽調降美債信評可視為是「灰犀牛」，就是大家已經知道它存在且看得到，但大家都不覺得會發生，但恐怖的是當灰犀牛一旦衝過來時，衝擊可能會大到承受不住，因此相關影響還要持續觀察。

至於會影響到什麼時候？翁偉捷表示，這需要一段時間慢慢反映消化，可能要等金融市場，如債券殖利率與價格調整結束、穩定，之後股票市場本益比也修正了，整個影響才會告終，直到下一次信評機構進行調整，時間約莫需要半年。

翁偉捷強調，也就是說，美股昨（2）日雖沒有崩盤或大幅度下跌，但某部分也在告訴大家「並不是沒反映，而是它的反映時間比較久」，尤其當美債信評調降造成殖利率上升，對美國科技股本益比修正也會越來越重，讓科技股承壓，屆時國內外重要科技大廠勢必會受到影響。

因此，翁偉捷預期，今年下半年到年底，甚至到明年上半年，美國股市的整體走勢應該會比較震盪，與美股連動性高的台股當然也無法獨善其身可能跟著下挫，其中AI族群股價跟著往下掉也可想而知，但他強調「修正也不是壞事，不修正就沒機會，修正才有機會（再投資）。」因此，美債評等遭降的效應與影響，估計將持續半年左右，期間投資人尋找投資標的可能得更加謹慎。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

你殺我飆！AI與超導體兩樣情　美債信評遭降拖累台股終場跌319點

財經小辭典／銅鉛概念股瘋狂飆漲停　「超導體」會接棒AI變新星？

AI股終於止血！台股早盤跌60點　換超導體概念股發動攻勢

鴻海營收第一、台積電績效冠軍　但500強科技公司總獲利竟衰退？

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀