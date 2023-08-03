林襄明星賽應援「肋骨性感全露」超香畫面曝！好友竟勸：多吃一點
樂天女孩人氣成員林襄，日前才剛結束中職明星賽應援，今（3）日則在社群平台上分享她最喜歡的環節和曲子，結果56秒的畫面，林襄的腹肌線條炸出，但肋骨也清晰可見，讓不少好友們替她擔心，要林襄多吃一點，而林襄則回，「我覺得我今天要被吹走了。」
記者詹鎰睿/綜合報導
林襄今日在IG貼出明星賽應援的片段，開心寫下：「喜歡到我整首都會唱，喜歡到我還去查到底是誰可以獲得這麼可愛的應援曲！」可以從畫面看到，林襄的腹肌越來越明顯，肚子線條越來精壯，再加上衣服版型的設計，更加凸顯林襄的性感螞蟻腰，不過，清晰可見的肋骨，再度讓粉絲擔心林襄的健康狀況。
不少啦啦隊女孩都來留言關心。其中，UniGirls成員艾璐就表示，「小力一點，我覺得妳快斷掉了。」樂天女孩巫苡萱則說，「多吃一點！」小龍女心璇也表示，「襄下次一起跟我把泡麵湯喝光！真滴超瘦～」面對好友們的關心，林襄都給予熱情地回覆，「我覺得我今天要被吹走了。」展現滿滿正能量。
事實上，林襄今年6月曾受訪透露，當時體重只有41公斤，大家都有勸她要好好吃東西。雖然工作繁忙，但林襄三餐完全沒忘記，都有正常飲食，體重有慢慢回來，近期都還有吃宵夜的習慣。不過，經紀人莉奈則向《NOWnews今日新聞》透露，其實林襄有去做健康檢查，身體一切正常，可能是有點壓力，才會導致吸收不好，目前就不再執著林襄的增胖計畫了。