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林襄明星賽應援「肋骨性感全露」超香畫面曝！好友竟勸：多吃一點

▲林襄日前參與明星賽應援，露出性感的螞蟻腰與腹肌，肋骨清晰可見，畫面雖然香，卻也換來好友憂心，要林襄多吃一點。（圖／翻攝林襄IG）
▲林襄日前參與明星賽應援，露出性感的螞蟻腰與腹肌，肋骨清晰可見，畫面雖然香，卻也換來好友憂心，要林襄多吃一點。（圖／翻攝林襄IG）

記者詹鎰睿/綜合報導

樂天女孩人氣成員林襄，日前才剛結束中職明星賽應援，今（3）日則在社群平台上分享她最喜歡的環節和曲子，結果56秒的畫面，林襄的腹肌線條炸出，但肋骨也清晰可見，讓不少好友們替她擔心，要林襄多吃一點，而林襄則回，「我覺得我今天要被吹走了。」

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林襄今日在IG貼出明星賽應援的片段，開心寫下：「喜歡到我整首都會唱，喜歡到我還去查到底是誰可以獲得這麼可愛的應援曲！」可以從畫面看到，林襄的腹肌越來越明顯，肚子線條越來精壯，再加上衣服版型的設計，更加凸顯林襄的性感螞蟻腰，不過，清晰可見的肋骨，再度讓粉絲擔心林襄的健康狀況。

▲林襄表示，她很喜歡味全龍球星拿莫·伊漾的應援曲。（圖／林襄IG）
▲林襄表示，她很喜歡味全龍球星拿莫·伊漾的應援曲。（圖／林襄IG）
不少啦啦隊女孩都來留言關心。其中，UniGirls成員艾璐就表示，「小力一點，我覺得妳快斷掉了。」樂天女孩巫苡萱則說，「多吃一點！」小龍女心璇也表示，「襄下次一起跟我把泡麵湯喝光！真滴超瘦～」面對好友們的關心，林襄都給予熱情地回覆，「我覺得我今天要被吹走了。」展現滿滿正能量。

▲林襄（左）在跳應援舞蹈時疑似太賣力，上衣竟突然爆開，害她險些走光，在孟潔（右圖中）、霖霖（右圖左）協助下，她也緊急退場調整衣服。 （圖／翻攝自YouTube頻道「A~來看球」）
▲林襄在跳明星賽時還發生上衣爆開意外，差點走光，幸好在好友孟潔（右圖中）、霖霖（右圖左）協助下，才緊急退場調整衣服。 （圖／翻攝自YouTube頻道「A~來看球」）
事實上，林襄今年6月曾受訪透露，當時體重只有41公斤，大家都有勸她要好好吃東西。雖然工作繁忙，但林襄三餐完全沒忘記，都有正常飲食，體重有慢慢回來，近期都還有吃宵夜的習慣。不過，經紀人莉奈則向《NOWnews今日新聞》透露，其實林襄有去做健康檢查，身體一切正常，可能是有點壓力，才會導致吸收不好，目前就不再執著林襄的增胖計畫了。

▲林襄（左）的好友、經紀人兼攝影師莉奈親自分享保護女神的「防狼祕訣」，坦承在攝影圈裡面「更衣室針孔偷拍」最難防。（圖／翻攝莉奈IG）
▲經紀人莉奈（右）開心分享，林襄（左）當天跳完後，還特別拍下與霖霖、雅涵的扇子合照給她看，讓莉奈覺得貼心又可愛。（圖／翻攝莉奈IG）

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