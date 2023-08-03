三星新摺疊機Z Fold5、Z Flip5 怎麼買划算？　旗艦館加送3千

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📍加碼3000郵政禮券：8月4日12:00起至8月13日23:59止，並預約於8月15日至8月20日至預約門市取機，即可獲得指定金額之郵政禮券，三星旗艦體驗館微風南山1F預購Z Fold5加碼3000郵政禮券；預購Z Flip5加碼2000郵政禮券。三星智慧館、三星體驗館、三星智慧館、三星智慧館校園店、三星行動館、三星快閃門市：預購Z Fold5加碼2,000郵政禮券；預購Z Flip5加碼1000郵政禮券，各門市取機加碼贈品數量有限，送完為止。
📍首賣禮：8月18日08:00起至9月30日23:59期間，於全通路購買兩款機型，皆送全星守護螢幕意外損失保險一年期、Z Fold5送三星配件購物金2000元。Z Flip5送三星配件購物金1500元。
📍配件加購優惠：於全台三星智慧館及三星商城預購／購買可享加購Watch6或Watch6 Classic，現折3000元，加購Watch5 Pro、Buds2或Buds2 Pro現折2000元。
📍預購禮：8月4日12:00起至8月13日23:59止，至各大指定通路預購，上網登錄可獲得全星守護螢幕意外損失保險一年期，Z Fold5，上網登錄即可獲得三星配件購物金3000。Galaxy Z Flip5，配件購物金2000。
📍三星智慧館預購：延長一年保固、指定機型舊機換新機最高加碼再折3000元，指定銀行刷卡購機最高2000元。指定刷卡最高12期分期零利率。
📍三星商城：延長一年保固、指定機型舊機換新機最高加碼再折3000元，指定銀行刷卡購機最高2000元，LINE購物享單筆LINE POINTS回饋。預購Galaxy Z Fold5送LINE POINTS 2000點，預購Galaxy Z Flip5送LINE POINTS 1,000點，新會員歡迎禮現折300，預購Galaxy Z Fold5或Z Flip5旗艦摺疊系列，同時加購Tab S9系列加碼送Galaxy Buds2。