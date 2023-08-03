小S善盡好媳婦責任！攜婆婆媽媽赴韓國玩 自嘲：真的要喝點酒
綜藝一姐小S不甩日前狗仔葛斯齊的爆料攻擊，趁著暑假帶婆婆、媽媽及3個女兒去韓國玩樂，姊妹們的聚會很Happy，許多粉絲在社群平台秀出和小S的合照，讚賞她態度大方非常親民，小S今（3）日在臉書曬出熱舞影片及家人合影，自嘲說：「帶婆婆媽媽孩子一起出來玩，我真是個又美又孝順的女人，但真的是需要喝點酒」，逗笑所有粉絲。
記者江芷稜/綜合報導
疫情解封後，小S和家人經常出國旅遊，繼上回廈門被偶遇後，這次又在韓國現身，曾擔任韓國觀光宣傳大使的她放下工作任務，終於能和家人一起出國品嘗美食、玩樂，連姊夫具俊曄也在旁陪同，善盡地主之責，唯獨不見大S身影。網友則笑說她一直想跟韓國名主持人劉在錫見面，好奇她是否如願以償。
小S在臉書曬出和家人的合影，三代同堂看起來十分歡樂，她在百貨公司聽到英國辣妹合唱團的歌，忍不住盡情熱舞，親友在旁邊側拍，連路人都被吸引，結果3個女兒似乎有點不好意思，默默走出畫面，留她一個人沉醉其中，畫面相當爆笑。她笑說：「聽到我們這個年代的音樂能不跳嗎？我知道孩子們都很無奈，so what」。粉絲看到小S拋開負面新聞纏身、盡情享受旅行的模樣，都表示很為她開心，「看到熙娣這麼快樂，我就放心了」。