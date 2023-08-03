朱芯儀抗癌1年燒光180萬 首吐焦慮心聲：沒辦法賺那麼多
37歲金鐘女星朱芯儀和老公衛斯理結婚12年，育有2子1女，2022年1月她開始乳癌治療，在1年內進行6次化療、12次標靶藥物，朱芯儀日前在《醫師好辣》公開昂貴醫藥費，「我開始治療之後，三個禮拜要打1次化療，一次就要10萬，我要打十幾次。」算算燒光180萬元。
記者羅凌筠/綜合報導
朱芯儀2021年在乳房外科切片檢查，回診後確定罹患乳癌，一拿到重大疾病卡，朱芯儀第一件事就是檢視保單，「我發現癌症險買得很少，因為我家沒有什麼人得癌症，我外婆乳癌0期很快就切掉，也沒有擴散出去，所以我癌症險買的額度非常少，一開始罹癌去申請（理賠），根本沒有下來多少錢，沒有什麼手頭錢可以運用。」
讓人喘不過氣的是，朱芯儀化療費用一次10萬，三個禮拜就要打1次，她說：「我要打十幾次，錢從哪裡來？如果我生病的時候又不能工作，那是不是一筆沉重的負擔？天啊，好緊張，我沒辦法賺那麼多，又要花那麼多錢。」
朱芯儀整理自己的保單之後，發現癌症險、住院醫療險都有理賠金，她也投保實支實付的項目，減輕一部分的經濟壓力，不過還有其他開銷，來自購買假髮、補品以及生活費、不予理賠的標靶藥物。