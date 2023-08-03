AI導入癌症登記系統　減輕癌症登記師工作負擔！

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癌症登記工作繁瑣 耗費1小時才可完成1案民國68年起，癌症登記資料庫便開始建立，藉由全國癌症新個案之登錄，提供癌症研究與治療的重要參考數據，以瞭解臺灣癌症流行病學及趨勢變化，可說是癌症防治的重要基礎建設。
癌症防治組林莉茹組長表示，過去幾十年來，國健署與醫界、學界共同合作，致力於強化癌症登記資料之完整性與及時性，已讓我國之癌症登記資料完整率達98%，高於北美癌症登記協會「特優」登記單位之95%標準，成為國際間癌症登記品質的特優生。
不過，癌症登記項目欄位繁多，包含診斷、治療、風險因子等面向，醫院癌症登記人員為建構完整、正確的資料，需查閱病歷資料、登錄及重複校正等4道過程，花費許多時間、人力。
國家衛生研究院癌症研究所楊奕馨研究員指出，根據國外研究顯示，平均每位癌症登記人員需要45－60分鐘才能完成1個案例登記，每天平均可處理案例數只有5.3－10.7個。
癌症登記AI輔助程式 導入NLP減少負擔因此，國健署結合國家衛生研究院開發「癌症登記AI輔助程式」，已開發完成肺癌癌症登記報告自動產出至少30個欄位，且準確度達85%以上。楊奕馨研究員說明，將自然語言處理（NLP）工具匯入各類報告後，它可以辨識出癌登人員需要登記的內容在報告中的哪個部分，能提升效率、減少時間。
楊奕馨研究員提到，目前試辦醫院之癌症登記人員將其運用在協助重複確認資料的工作上，每筆資料約可減少1-2分鐘的重複確認時間，減少癌症登記耗費時間，也可以進一步降低資料的錯誤率。
吳昭軍署長表示，希望癌症登記輔助程式未來能推廣到各醫院協助相關工作，而為了讓全國各醫院在癌症登記工作上更快速、省力，發展完成的AI輔助程式將免費提供使用，在今（112）年底前導入，還有專業團隊提供使用諮詢。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58721
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