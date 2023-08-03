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駁斥擋台中捷運藍線　蘇貞昌：經費暴增633億！要為全民看緊荷包

▲蘇貞昌將卸下行政院長職務，今日記者會發表談話時顯得相對輕鬆。（圖／記者林調遜攝，2023.01.27）
▲蘇貞昌將卸下行政院長職務，今日記者會發表談話時顯得相對輕鬆。（圖／記者林調遜攝，2023.01.27）

記者何哲欣／台北報導

在野黨近日質疑前瞻計畫大撒幣，中央還獨厚高雄，台中市長盧秀燕昨也說，高雄捷運已經快5調了，但台中地2條捷運還沒蓋，台中人真的很委屈，她向行政院喊話「基於公平，拜託給我們藍線捷運」！行政院前院長蘇貞昌今天臉書說，「國庫支出來自全民，台中藍線路線大改，經費暴增633億，中央本來就要更審慎。」

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蘇貞昌說，蔡政府上台後，為了拉近城鄉差距，用前瞻計畫補助各地的軌道建設，他當行政院長時也全力推動，台中捷運藍線，是他上任前的2018年10月3日，就由前院長賴清德核定可行性研究，原本的路線所需經費是總經費981.49億元，但台中市政府於2021年3月4日函報綜合規劃時，將路線做變更。

蘇貞昌說，當時還遭到在地許多民代提出質疑，為何新路線剛好經過特定政治人物的土地，而在我卸任院長後，2023年3月13日最近一次的函報，總經費已暴增到1,615.14億元。增加了633億的經費，站點和路線又大改，中央的責任當然是審慎審查後才能盡快核定，「這是尊重專業，也是為全民看緊荷包。」

蘇貞昌也感慨，前瞻軌道建設當初在立法院，國民黨丟水球撒麵粉拚命阻擋。但前瞻預算通過後，民進黨政府反而不分藍綠縣市都全力幫忙，國民黨縣市長也紛紛拿來當自己的政績。不過，當時反對前瞻的國民黨立委，現在卻反過來指控民進黨「擋前瞻」，實在令人疑惑。

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