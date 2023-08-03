不畏卡努颱風！停班停課「近百人」排爆一蘭拉麵 市長喊話：回家
卡努颱風龜速逼近，首當其衝的北北基宜，昨（2）晚突宣布停班停課後，KTV門口隨即大排長龍，連鹹酥雞都被「掃攤」。由於北部人睽違4年才又放颱風假，加上今（3）日白天北部市區雨勢並不明顯，《NOWnews今日新聞》記者直擊信義區，除了信義威秀湧現人潮，一蘭拉麵更是排爆近百人。
記者黃韻文/綜合報導
為防範卡努颱風，台北市、新北市、基隆市、宜蘭市今（3）日皆停班停課，不過由於卡努颱風龜速前進，北部市區白天不如預期中狂風暴雨，而隔了4年才盼到颱風假的北部人，除了趁風雨還沒變大之前，到全聯、好市多搶買囤糧，還有不少人是搶訂KTV包廂、電影。
《NOWnews今日新聞》記者今（3）日直擊台北信義區，現場只是小風小雨，在中午12時至1時的巔峰餐期，人氣最旺就屬一蘭拉麵，屋簷下全排滿候位的民眾，人龍排了4、5圈，近百人在颱風天出籠搶吃拉麵，甚至還有家長推著嬰兒車一起排隊。
第二熱點則是信義威秀，民眾不畏風雨排隊買票，相當於平常日人潮，除了年輕族群、學生客，也有不少家長趁著風雨不大帶小孩外出，陪讀小學的孩子一起來看《 名偵探柯南：黑鐵的魚影》。
不過威秀影城今天下午5時就會暫停營業，等於賺一波白天人潮。信義區百貨則是全數暫停營業，遠百A13門口還謹慎擺上沙包，相較之下，位在A13的松仁威秀影城，排隊買票的人潮相對就少了一些。
氣象局提醒，隨著時間越晚，颱風越靠近，雨勢將會越來越大，北部風雨會更有感，而雨區也會往中南部地區擴大。對於放颱風假結果市民逛大街，台北市長蔣萬安也在粉專喊話：「我要再次叮嚀，台北市風雨影響最嚴峻的時段是3日傍晚至夜間，請各位盡量待在家好好休息，不要讓我擔心好嗎？」