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曾莞婷當小三！旅社偷情《粽邪》遭掐脖窒息

▲曾莞婷在《粽邪3：鬼門開》扮演陳為民的小三，到旅社偷情卻遭鬼掐脖窒息。（圖／華影國際）
▲曾莞婷在《粽邪3：鬼門開》扮演陳為民的小三，到旅社偷情卻遭鬼掐脖窒息。（圖／華影國際）

記者黃雅琪/綜合報導

台灣驅魔恐怖片《粽邪3：鬼門開》，由鄒介中擔任監製、導演廖士涵執導，集結李興文、陳博正、陳為民、曾莞婷、王彩樺等台灣觀眾熟悉的卡司。預告中飾演陳為民外遇對象的台劇女神曾莞婷，穿著超辣迷你短裙配高跟鞋，來到發生離奇上吊事件的旅社，卻不小心誤觸鬼月禁忌，進而惹禍上身，美頸慘遭不明鬼手掐脖窒息骨碎，堪稱是台灣電影史上「最辣死法」。

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▲台劇女神曾菀婷《粽邪3：鬼門開》遭鬼掐脖美頸骨碎。（圖／華影國際）
▲台劇女神曾菀婷在《粽邪3：鬼門開》遭鬼掐脖美頸骨碎。（圖／華影國際）
最近接連演出恐怖片曾莞婷，大銀幕形象和以往相當不同，被問到在《粽邪3：鬼門開》中除了要打扮花枝招展，還要被嚇到花容失色，最後慘遭毒手的曾莞婷笑說：「我演戲這麼多年，第一次把機器架在身上，近距離拍攝我的驚恐表情和逃跑過程，最大挑戰在於沒有實體對手演員，一切都是靠想像！」

▲「鬼王」陳為民在《粽邪3：鬼門開》中第一次演被附身的戲。（圖／華影國際）
▲「鬼王」陳為民在《粽邪3：鬼門開》中第一次演被附身的戲。（圖／華影國際）
經常分享親身經歷鬼故事的「鬼王」陳為民，在本片飾演旅社老闆娘吳奕蓉的丈夫，毫不忌諱帶著外遇的曾莞婷到旅社討錢，還對吳奕蓉拳打腳踢，最後慘遭「鬼上身」雙眼通紅地在地上跪爬。陳為民透露，這場戲看似簡單卻連拍2天，拍到第二天他喉嚨都已嘶吼到啞了，讓他直呼：「拍恐怖片真是又累又過癮！」

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