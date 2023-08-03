台南知名行旅攜手食品業者以全鳳梨循環經濟推出聯名餐飲活動
全球經歴疫情時代後企業營運環境大幅改變，企業對如何加強與環境共融及企業社會責任課題顯得極其重要。台南老爺行旅即日起至8月13日止，與嘉義旺萊山一起推出「旺情森巴」雙聯名餐飲活動，響應旺萊山食品對果農契作和投入「鳳梨全果」循環經濟的支持，甘粹餐廳特別選用旺萊山的鳳梨果醋與鳳梨發酵液研發入菜，推出10多道熱菜、湯品、冷食、日料、甜點等美食。另外還有海陸雙拚，份量及飽足感都十足的雙人分享餐，父親節將至，最適合慰勞一下終年辛苦的爸爸，家人一同享用美食之際也能為地球盡份心力。
記者林怡孜/台南報導
旺萊山食品營養師劉學民表示，一顆鳳梨從內到外都有其營養及價值，旺萊山秉持專業，細細慢工研發，從鳳梨酥、鳳梨醋、鳳梨酒、鳳梨酵素、日常用品、美妝用品..等品項，讓整顆鳳梨完整發揮價值。透過高雄醫學大學和工研院的協助輔導下，將每顆鳳梨從頭至尾、由裡到外，鮮果、果汁、果皮、莖等進行全果利用，遵循農業永續循環理念，挖掘出鳳梨層層寶藏並規劃出一系列農產品，協助農作物延長保存期限，降低農作廢棄物，提高農產價值。
老爺行旅副總李俐玲表示，老爺行旅以實際行動支持綠色循環經濟，此次「旺情森巴」雙聯名餐飲活動，主廚將肉類以鳳梨酵素醃製，讓肉質變得鬆軟，推出的旺萊糖醋咕咾肉、左宗棠旺萊雞球經處理後肉質肉軟嫩可口。還有旺萊照燒雞壽司首次以鳳梨醋製作壽司飯，多了份果香味。甜點旺萊桂圓生乳以鳳梨酥為發想，將其熬煮鳳梨內餡包裹進生乳捲中，黑糖桂圓的蛋糕外皮，風味酸甜清新，迸出新火花。
「旺情森巴」台南老爺X旺萊山聯名活動8月份推出適逢父親節，活動檔期點用聯名雙人分享餐即贈送鳳梨肉乾或鳳梨醋飲雪克(2擇1)；單筆消費滿額還能參加8/19舉辦的「手作DIY鳳梨布拉鍊袋」(限額)，以鳳梨纖維為材質，自己手作文青感十足的茄芷袋。活動期間拍照打卡上傳個人FB或IG並公開貼文，還有機會抽中知本老爺平日住宿券，快趁8月來老爺吃一波吧！