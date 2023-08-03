老闆爽宣布颱風假！下秒喊「改天再補班」員工傻眼 完整規定曝光
受卡努颱風影響，今（3）日台北、新北、基隆、宜蘭等4縣市都停班停課，不過就有上班族抱怨，老闆雖然豪爽宣布放颱風假，但下秒又補喊「改天再補班」，讓員工們超傻眼，其實過去勞動部，就曾對相似案例作出解答，完整規定也曝光了。
記者潘毅/綜合報導
今（3）日北部4縣市迎來睽違620天的颱風假，或許是相隔過久，也讓許多上班族、公司老闆都對相關規定霧煞煞。一位上班族在論壇Dcard上分享，2日晚間公司群組有人發了放颱風假的訊息，而老闆看到後也回應「安全第一，颱風假改天再補班啦，先放先爽，改天再不爽！」
但此話一出也讓原PO困惑「颱風假不是都無薪假嗎？為啥之後還要補班？真的不理解，雖然放假很開心但看到補班就不開心，勞動部有規定放颱風之後還要補班？」不少上班族看完也紛紛翻找規定回應「最好是有颱風天要補班這種事」、「颱風假是無薪假，老闆可以不付當天薪水」、「哪有颱風假要補班的？」
事實上過去勞動部就曾解釋，若是公司決定放颱風假，勞工不用出勤，建議雇主「宜」不扣發工資，也不能視為曠工、遲到或強迫勞工用事假或其他假別處理，更不行強迫勞工補行工作、扣發全勤獎金、解僱或為其他不利處分。若雇主事後要求員工補班，「應視為加班，給予加班費用」。